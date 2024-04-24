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У Львові військові зможуть безкоштовно отримувати послуги масажу

24 квітня 2024 09:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Львові військові зможуть безкоштовно отримувати послуги масажу
Реабілітація у Національному реабілітаційному центрі "Незламні". Ілюстративне фото: "Незламні"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Львові розробляють розширення програми підтримки військовослужбовців. Відтак військові зможуть безкоштовно відвідувати сеанси масажу. 

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у вівторок, 23 квітня. 

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Керівництво Львова працює над механізмом, за яким військові окрім безкоштовних занять у фітнес-центрах, зможуть відвідувати сеанси масажу. Наразі мерія роз'яснює усі деталі з фахівцями Першого медоб’єднання Львова. Вартість послуг компенсуватимуть з міського бюджету.

"Ми хочемо, щоб наші військові, які проходять реабілітацію в нашому місті, мали змогу отримувати якісний масаж від найкращих спеціалістів, і щоб ця послуга була для них безкоштовною, тобто щоб ми її компенсовували", — заявив начальник управління спорту та молодіжної політики Львова Антон Нікулін. 

У відомстві зазначили, що це має стати частиною програми підтримки військовослужбовців-учасників бойових дій та членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Проєкт ухвали про внесення відповідних змін до цієї програми винесуть вже на наступне засідання. Якщо ухвалу буде прийнято, то вже з червня послуга буде доступною для військових.

Нагадаємо, нещодавно у КМДА розповіли, що в Києві військові можуть отримати послуги з реабілітації у 51 медичному закладі. У кожному із них створені мультидисциплінарні реабілітаційні команди. 

Додамо, раніше писали про історію бійця, який втратив кінцівки та реабілітується в центрі "Незламні".

Львів
військові
медицина
реабілітація
масаж

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