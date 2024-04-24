У Львові військові зможуть безкоштовно отримувати послуги масажу

Реабілітація у Національному реабілітаційному центрі "Незламні". Ілюстративне фото: "Незламні"

У Львові розробляють розширення програми підтримки військовослужбовців. Відтак військові зможуть безкоштовно відвідувати сеанси масажу.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у вівторок, 23 квітня.

Читайте також:

Безкоштовний масаж для військових у Львові

Керівництво Львова працює над механізмом, за яким військові окрім безкоштовних занять у фітнес-центрах, зможуть відвідувати сеанси масажу. Наразі мерія роз'яснює усі деталі з фахівцями Першого медоб’єднання Львова. Вартість послуг компенсуватимуть з міського бюджету.

"Ми хочемо, щоб наші військові, які проходять реабілітацію в нашому місті, мали змогу отримувати якісний масаж від найкращих спеціалістів, і щоб ця послуга була для них безкоштовною, тобто щоб ми її компенсовували", — заявив начальник управління спорту та молодіжної політики Львова Антон Нікулін.

У відомстві зазначили, що це має стати частиною програми підтримки військовослужбовців-учасників бойових дій та членів сімей загиблих захисників і захисниць України. Проєкт ухвали про внесення відповідних змін до цієї програми винесуть вже на наступне засідання. Якщо ухвалу буде прийнято, то вже з червня послуга буде доступною для військових.

Нагадаємо, нещодавно у КМДА розповіли, що в Києві військові можуть отримати послуги з реабілітації у 51 медичному закладі. У кожному із них створені мультидисциплінарні реабілітаційні команди.

Додамо, раніше писали про історію бійця, який втратив кінцівки та реабілітується в центрі "Незламні".