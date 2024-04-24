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Во Львове военные смогут бесплатно получать услуги массажа

24 апреля 2024 09:13
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Во Львове военные смогут бесплатно получать услуги массажа
Реабилитация в Национальном реабилитационном центре "Незламні". Иллюстративное фото: "Незламні"
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Во Львове разрабатывается расширение программы поддержки военнослужащих. Следовательно, военные смогут бесплатно посещать сеансы массажа.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета во вторник, 23 апреля.

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Руководство Львова работает над механизмом, по которому военные, кроме бесплатных занятий в фитнес-центрах, смогут посещать сеансы массажа. Мэрия разъясняет все детали со специалистами Первого медобъединения Львова. Стоимость услуг будет компенсирована из городского бюджета.

"Мы хотим, чтобы наши военные, которые проходят реабилитацию в нашем городе, могли получать качественный массаж от лучших специалистов, и чтобы эта услуга была для них бесплатной, то есть чтобы мы ее компенсировали", — заявил начальник управления спорта и молодежной политики Львова Антон Никулин.

В ведомстве отметили, что это должно стать частью программы поддержки военнослужащих — участников боевых действий и членов семей погибших защитников и защитниц Украины. Проект постановления о внесении соответствующих изменений в эту программу будет вынесен уже на следующее заседание. Если решение будет принято, то уже с июня услуга будет доступна для военных.

Напомним, недавно в КГГА рассказали, что в Киеве военные могут получить услуги по реабилитации в 51 медицинском учреждении. В каждой из них созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды.

Добавим, ранее писали об истории бойца, потерявшего конечности и реабилитирующегося в центре "Незламні".

Львов
военные
медицина
реабилитация
массаж

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