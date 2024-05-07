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У Львові хорватські волонтери навчають дайвінгу українських ветеранів

7 травня 2024 00:18
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Львові хорватські волонтери навчають дайвінгу українських ветеранів
Хорвати навчають українських ветеранів. Фото: Львівська міська рада
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В рамках українсько-хорватського проєкт "Ресоціалізація українських ветеранів: рівний-рівному", хорватські інструктори діляться своїм досвідом з українськими ветеранами, навчаючи їх методам ментального розвантаження через заняття дайвінгом та водними видами спорту. З 7 по 14 травня у Львові та області пройде другий етап цієї ініціативи, до якого долучаться 16 українських ветеранів.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у понеділок, 6 травня.

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  • 7-8 травня: підводне плавання з аквалангом у басейні та обговорення з психологами результатів їхньої попередньої роботи з ветеранами.
  • 9 травня: стрільба з лука та зустріч з Зораном Комаром, колишнім головним психологом Збройних сил Хорватії.
  • 10-12 травня: заняття водними видами спорту, такими як каякінг, SUP-серфінг, човен-дракон, а також риболовля та гра в дартс. Вечірні заходи включатимуть спілкування та лекції від психологів.

У зв’язку з війною, що триває в Україні, ресоціалізація ветеранів набуває особливої важливості. Хорватія, маючи значний досвід у цій сфері, ділиться ним з Україною. Благодійний фонд UNBROKEN, спільно з Хорватською асоціацією ветеранів та інвалідів (HRVI Nemo), вже розпочав цей процес, і, за відгуками учасників, проєкт демонструє позитивні результати:

  • 92% учасників відзначили поліпшення фізичного здоров’я, зі зростанням середньої оцінки стану здоров’я з 5,4 до 8,3 балів, що є покращенням на 54%.
  • 92% учасників відзначили поліпшення психологічного стану, зі зростанням середньої оцінки психологічного стану з 4,9 до 8,8 балів, що є покращенням на 80%.

Проєкт був започаткований у вересні 2023 року в місті Савудрія на узбережжі Адріатичного моря з участю 9 українських ветеранів і отримав підтримку від уряду Хорватії, Міністерства у справах ветеранів України, Львівської міської ради та приватних благодійників. У 2024 році до проєкту долучили ще 10 учасників.

"Ми прагнемо створити мережу ветеранів, які зможуть залучати інших до різних ресоціалізаційних заходів. Основна мета проєкту – збільшити кількість ветеранів до 500 на рік, щоб забезпечити їм гідну ресоціалізацію. Ми віримо, що наш проєкт створить мережу рівних наставників ветеранів", — заявив виконавчий директор благодійного фонду UNBROKEN Олександр Кобзарев.

Фундація UNBROKEN продовжує мобілізувати ресурси для лікування, протезування, реабілітації та реінтеграції осіб, постраждалих від російської агресії проти України.

Нагадаємо, у Львові розробляють розширення програми підтримки військовослужбовців. Відтак військові зможуть безкоштовно відвідувати сеанси масажу.

Раніше у КМДА розповіли, що в Києві військові можуть отримати послуги з реабілітації у 51 медичному закладі. У кожному із них створені мультидисциплінарні реабілітаційні команди. 

українці
Львів
Хорватія
Україна
військові
війна в Україні

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