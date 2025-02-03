Общественный транспорт во Львове — на маршруты выйдут 10 троллейбусов

Троллейбус с автономным ходом во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове на маршруты выйдут десять троллейбусов с автономным ходом. Такой транспорт не прекращает движение в случаях ДТП или повреждений участков контактной сети.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Троллейбусы с автономным ходом во Львове

Директор Департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олег Забарило рассказал, что в рамках проекта ЕБРР Львов закупил 50 троллейбусов, обновил депо на Промышленной и расширил контактную сеть на Кульпарковской.

"На сэкономленные средства переоборудовали 10 троллейбусов для автономного хода. Стоимость модернизации одного — 900 тысяч евро", — сказал он.

В то же время водитель Ярослав с 20-летним стажем рассказал, что эти троллейбусы могут проехать без контактной сети до 15 км, что поможет избегать задержек. Сейчас рассматривают запуск автономных троллейбусов на 23-й или 25-й маршрут.

Напомним, недавно мэр Львова Андрей Садовый анонсировал появление 45 новых автобусов в городе.

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