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У Львові курсуватимуть 10 тролейбусів з автономним ходом — фото

3 лютого 2025 15:56
Карина Приходько - Редактор
Громадський транспорт у Львові — на маршрути вийдуть 10 тролейбусів
Тролейбус з автономним ходом у Львові. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

У Львові на маршрути вийдуть десять тролейбусів з автономним ходом. Такий транспорт не припиняє рух у випадках ДТП чи пошкоджень ділянок контактної мережі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Директор Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило розповів, що в рамках проєкту ЄБРР Львів закупив 50 тролейбусів, оновив депо на Промисловій та розширив контактну мережу на Кульпарківській.

"На зекономлені кошти переобладнали 10 тролейбусів для автономного ходу. Вартість модернізації одного — 900 тисяч євро", — сказав він. 

Водночас водій Ярослав із 20-річним стажем розповів, що ці тролейбуси можуть проїхати без контактної мережі до 15 км, що допоможе уникати затримок. Наразі розглядають запуск автономних тролейбусів на 23-й або 25-й маршрут.

Нагадаємо, нещодавно мер Львова Андрій Садовий анонсував появу 45 нових автобусів у місті. 

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