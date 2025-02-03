Громадський транспорт у Львові — на маршрути вийдуть 10 тролейбусів

У Львові курсуватимуть 10 тролейбусів з автономним ходом — фото
У Львові на маршрути вийдуть десять тролейбусів з автономним ходом. Такий транспорт не припиняє рух у випадках ДТП чи пошкоджень ділянок контактної мережі.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Тролейбуси з автономним ходом у Львові
Директор Департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило розповів, що в рамках проєкту ЄБРР Львів закупив 50 тролейбусів, оновив депо на Промисловій та розширив контактну мережу на Кульпарківській.
"На зекономлені кошти переобладнали 10 тролейбусів для автономного ходу. Вартість модернізації одного — 900 тисяч євро", — сказав він.
Водночас водій Ярослав із 20-річним стажем розповів, що ці тролейбуси можуть проїхати без контактної мережі до 15 км, що допоможе уникати затримок. Наразі розглядають запуск автономних тролейбусів на 23-й або 25-й маршрут.
Нагадаємо, нещодавно мер Львова Андрій Садовий анонсував появу 45 нових автобусів у місті.
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