Во Львове лечат мальчика, который в шесть лет весит пятнадцать килограммов
Во Львове лечат мальчика с тяжелой формой рака, которого из Новой Каховки Херсонской области транспортировали в больницу святого Николая во Львове. По болезни 6-летний пациент весил всего 15 килограммов.
Об этом информируют в Первом медицинском объединении Львова.
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У ребенка диагностировали нейробластому средостение. Речь идет об опухоли, которая является одной из самых распространенных и агрессивных среди тех, которые встречаются у детей младше 5 лет. В момент пребывания под оккупацией Максим получал сухую химиотерапию.
"В наше медицинское учреждение мальчика привезли каретой скорой помощи месяц назад, когда он был в очень тяжелом состоянии и весил всего 15 килограммов. Максим был полностью парализован ниже грудной клетки. Кроме того, у него развилась двусторонняя пневмония и началось кровотечение. Метастазы распространились по всему. организма ребенка: они — в голове, в костях. Поразили и костный мозг", — отметили медики.
Львовские медики стабилизировали состояние мальчика. Максим получил 2 курса химиотерапии, впереди — еще 4. А позже — трансплантация костного мозга. Ребенок уже набрал вес, начал чувствовать ноги и двигать ими.
Напомним, ранее мы писали, что один из известнейших итальянских хирургов Роберто Брамбилла помогает лечить во Львове раненых с тяжелыми минно-взрывными травмами.
Также во Львове создадут городской дом для проживания лиц с инвалидностью, которые потеряли родителей или опекунов, или стремятся проживать отдельно от них.