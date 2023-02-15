Его транспортировали каретой скорой с временно оккупированных территорий

Во Львове лечат мальчика с тяжелой формой рака, которого из Новой Каховки Херсонской области транспортировали в больницу святого Николая во Львове. По болезни 6-летний пациент весил всего 15 килограммов.

Об этом информируют в Первом медицинском объединении Львова.

У ребенка диагностировали нейробластому средостение. Речь идет об опухоли, которая является одной из самых распространенных и агрессивных среди тех, которые встречаются у детей младше 5 лет. В момент пребывания под оккупацией Максим получал сухую химиотерапию.

"В наше медицинское учреждение мальчика привезли каретой скорой помощи месяц назад, когда он был в очень тяжелом состоянии и весил всего 15 килограммов. Максим был полностью парализован ниже грудной клетки. Кроме того, у него развилась двусторонняя пневмония и началось кровотечение. Метастазы распространились по всему. организма ребенка: они — в голове, в костях. Поразили и костный мозг", — отметили медики.

Львовские медики стабилизировали состояние мальчика. Максим получил 2 курса химиотерапии, впереди — еще 4. А позже — трансплантация костного мозга. Ребенок уже набрал вес, начал чувствовать ноги и двигать ими.

Напомним, ранее мы писали, что один из известнейших итальянских хирургов Роберто Брамбилла помогает лечить во Львове раненых с тяжелыми минно-взрывными травмами.

Также во Львове создадут городской дом для проживания лиц с инвалидностью, которые потеряли родителей или опекунов, или стремятся проживать отдельно от них.