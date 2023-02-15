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У Львові лікують хлопчика, який у шість років важить п'ятнадцять кілограмів

15 лютого 2023 17:18
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові лікують хлопчика із важкою формою раку, якого з Нової Каховки
Його транспортували каретою швидкої із тимчасово окупованих територій
0e07c513-51a7-4a2d-43ea-1bbc9cd0e400 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові лікують хлопчика із важкою формою раку, якого з Нової Каховки, що на Херсонщині, транспортували до лікарні святого Миколая у Львові. Через хворобу 6-річний пацієнт важив лише 15 кілограмів.

Про це інформують у Першому медичному об'єднанні Львова.

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У дитини діагностували нейробластому середостіння. Йдеться про пухлину, яка є однією з найпоширеніших і найагресивніших серед тих, які трапляються в дітей віком до 5 років. На момент перебування під окупацією Максим отримував суху хіміотерапію. 

"До нашого медичного закладу хлопчика привезли каретою швидкої допомоги місяць тому, коли той був у дуже важкому стані та важив лише 15 кілограмів. Максим був повністю паралізований нижче грудної клітки. Крім того, в нього розвинулася двобічна пневмонія та почалася кровотеча. Метастази поширилися по всьому організму дитини: вони  — в голові, в кістках. Уразили й кістковий мозок", —  зазначили медики.

Львівські медики стабілізували стан хлопчика. Максимко отримав 2 курси хіміотерапії, попереду — ще 4. А пізніше  — трансплантація кісткового мозку. Дитина вже набрала вагу, почала відчувати ноги та рухати ними.

Нагадаємо, раніше ми писали, що один із найвідоміших італійських хірургів Роберто Брамбілла допомагає лікувати у Львові поранених із найважчими мінно-вибуховими травмами.

Також у Львові створять міський будинок для проживання осіб з інвалідністю, які втратили батьків чи опікунів, або прагнуть проживати окремо від них. 

 

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