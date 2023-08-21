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Во Львове лечат воина, в машину которого попала управляемая ракета

21 августа 2023 14:29
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове лечат воина, в машину которого попала управляемая ракета
Военный Дмитрий Ярмольчук. Фото: Первое ТМО
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове в реабилитационном центре "Несокрушимые" врачи спасают 50-летнего Дмитрия Ярмольчука из Ровенщины. Человек получил 30% ожогов поверхности тела.

Об этом сообщили в реабилитационном центре "Несокрушимые".

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Дмитрий — оператор-наводчик боевой машины пехоты

Как рассказывают в больнице, мужчина был оператором-наводчиком боевой машины пехоты в машину которого попала противотанковая управляемая ракета. От удара машину уничтожило и Дмитрия зажало внутри, но ему удалось выбраться.

Первую помощь раненому оказали боевые собратья. После стабилизации состояния и ряда больниц Дмитрия отправили во Львов.

Лицо военного после операции. Фото: Первое ТМО
Лицо военного после операции. Фото: Первое ТМО

"Состояние пациента на момент поступления было сложным. Ожоги 30% поверхности тела и местами очень глубокие. Огонь поразил голову, лицо, шею, руки и ноги защитника. Специалисты ожогового центра сначала очистили раны. Затем пластические хирурги удалили омертвевшие ткани и закрыли дефекты донорской кожей", — рассказывают в больнице.

С тех пор прошло уже два месяца. Раны Дмитрия постепенно заживают, с ним занимаются специалисты по реабилитации. Дмитрий уже может двигаться и даже ходить.

Напомним, мы ранее писали, что в Центре трансплантологии Первого медобъединения Львова пересадили почку от посмертного донора 7-летнему мальчику с Тернопольщины. Спасательную операцию для мальчика команда медиков провела в день его рождения.

Также мы ранее писали, что трансплантологи львовской больницы св. Пантелеймон впервые в Украине провели пересадку комплекса поджелудочная железа — почка. Органы получила жена защитника, выписанная домой в день рождения. Кроме того, врачи одномоментно провели еще три сложных трансплантации: легких, сердца и печени. Спасены четыре жизни.

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