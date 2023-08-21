Во Львове лечат воина, в машину которого попала управляемая ракета
Во Львове в реабилитационном центре "Несокрушимые" врачи спасают 50-летнего Дмитрия Ярмольчука из Ровенщины. Человек получил 30% ожогов поверхности тела.
Об этом сообщили в реабилитационном центре "Несокрушимые".
Дмитрий — оператор-наводчик боевой машины пехоты
Как рассказывают в больнице, мужчина был оператором-наводчиком боевой машины пехоты в машину которого попала противотанковая управляемая ракета. От удара машину уничтожило и Дмитрия зажало внутри, но ему удалось выбраться.
Первую помощь раненому оказали боевые собратья. После стабилизации состояния и ряда больниц Дмитрия отправили во Львов.
"Состояние пациента на момент поступления было сложным. Ожоги 30% поверхности тела и местами очень глубокие. Огонь поразил голову, лицо, шею, руки и ноги защитника. Специалисты ожогового центра сначала очистили раны. Затем пластические хирурги удалили омертвевшие ткани и закрыли дефекты донорской кожей", — рассказывают в больнице.
С тех пор прошло уже два месяца. Раны Дмитрия постепенно заживают, с ним занимаются специалисты по реабилитации. Дмитрий уже может двигаться и даже ходить.
Напомним, мы ранее писали, что в Центре трансплантологии Первого медобъединения Львова пересадили почку от посмертного донора 7-летнему мальчику с Тернопольщины. Спасательную операцию для мальчика команда медиков провела в день его рождения.
Также мы ранее писали, что трансплантологи львовской больницы св. Пантелеймон впервые в Украине провели пересадку комплекса поджелудочная железа — почка. Органы получила жена защитника, выписанная домой в день рождения. Кроме того, врачи одномоментно провели еще три сложных трансплантации: легких, сердца и печени. Спасены четыре жизни.