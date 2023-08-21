У Львові лікують воїна, в машину якого влучила керована ракета
У Львові в реабілітаційному центрі "Незламні" лікарі рятують 50-річного Дмитра Ярмольчука з Рівненщини. Чоловік отримав 30% опіків поверхні тіла.
Про це повідомили в реабілітаційному центрі "Незламні".
Дмитро — оператор-навідник бойової машини піхоти
Як розповідають у лікарні, чоловік був оператором-навідником бойової машини піхоти у машину якого влучила протитанкова керована ракета. Побратим загинув на місці, машина спалахнула. Від удару машину понівечило, і Дмитра затиснуло всередині, але йому вдалося вибратися.
Першу допомогу пораненому надали бойові побратими. Після стабілізації стану та низки лікарень Дмитра відправили до Львова.
"Стан пацієнта на момент надходження був складним. Опіки 30% поверхні тіла і місцями дуже глибокі. Вогонь уразив голову, обличчя, шию, руки та ноги захисника. Спеціалісти опікового центру спершу очистили рани. Потім пластичні хірурги видалили змертвілі тканини та закрили дефекти донорською шкірою", — розповідають у лікарні.
З того часу минуло вже два місяці. Рани Дмитра поступово загоюються, з ним займаються спеціалісти з реабілітації. Дмитро вже може рухатися і навіть ходить.
Нагадаємо, ми раніше писали, що у Центрі трансплантології Першого медоб’єднання Львова пересадили нирку від посмертного донора 7-річному хлопчику з Тернопільщини. Рятівну операцію для хлопчика команда медиків виконала у день його народження.
Також, ми раніше писали, що трансплантологи львівської лікарні св. Пантелеймона вперше в Україні провели пересадку комплексу підшлункова залоза — нирка. Органи отримала дружина захисника, яку виписали додому у день народження. Окрім цього, лікарі одномоментно провели ще три складні трансплантації: легень, серця та печінки. Врятовано чотири життя.