У Львові лікують воїна, в машину якого влучила керована ракета

Військовий Дмитро Ярмольчук. Фото: Перше ТМО

У Львові в реабілітаційному центрі "Незламні" лікарі рятують 50-річного Дмитра Ярмольчука з Рівненщини. Чоловік отримав 30% опіків поверхні тіла.

Про це повідомили в реабілітаційному центрі "Незламні".

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Дмитро — оператор-навідник бойової машини піхоти

Як розповідають у лікарні, чоловік був оператором-навідником бойової машини піхоти у машину якого влучила протитанкова керована ракета. Побратим загинув на місці, машина спалахнула. Від удару машину понівечило, і Дмитра затиснуло всередині, але йому вдалося вибратися.

Першу допомогу пораненому надали бойові побратими. Після стабілізації стану та низки лікарень Дмитра відправили до Львова.

Обличчя військовго після операції. Фото: Перше ТМО

"Стан пацієнта на момент надходження був складним. Опіки 30% поверхні тіла і місцями дуже глибокі. Вогонь уразив голову, обличчя, шию, руки та ноги захисника. Спеціалісти опікового центру спершу очистили рани. Потім пластичні хірурги видалили змертвілі тканини та закрили дефекти донорською шкірою", — розповідають у лікарні.

З того часу минуло вже два місяці. Рани Дмитра поступово загоюються, з ним займаються спеціалісти з реабілітації. Дмитро вже може рухатися і навіть ходить.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Центрі трансплантології Першого медоб’єднання Львова пересадили нирку від посмертного донора 7-річному хлопчику з Тернопільщини. Рятівну операцію для хлопчика команда медиків виконала у день його народження.

Також, ми раніше писали, що трансплантологи львівської лікарні св. Пантелеймона вперше в Україні провели пересадку комплексу підшлункова залоза — нирка. Органи отримала дружина захисника, яку виписали додому у день народження. Окрім цього, лікарі одномоментно провели ще три складні трансплантації: легень, серця та печінки. Врятовано чотири життя.