Департамент соцзащиты во Львове — на ремонт здания потратят шесть миллионов

Здание Департамента социальной защиты. Фото: Google Maps

Во Львове на ремонт здания Департамента социальной защиты потратят несколько миллионов гривен. Работы продлятся весь 2025 год.

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.

Читайте также:

Какую сумму выделили на ремонт

В тенедере отмечено, что стоимость работ в здании по улице Митрополита Андрея, 10 составляет более шести миллионов гривен. Ремонтные работы должны быть завершены до конца 2025 года, а финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Гарантия на выполненные работы составляет десять лет.

Ремонт будет включать общестроительные работы на сумму около четырех миллионов. Речь идет о ремонте полов, облицовке стен плиткой, установке подвесных потолков, ремонте лестницы, установке металлического забора, а также электромонтажных и сантехнических работах, обновлении систем отопления и вентиляции, а также приобретении новой мебели.

ООО "Эксперт систем" стало единственным участником и победителем тендера и работает с 2014 года.

Информация о тендере. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области Давыдовский сельсовет отремонтирует 1 100 метров дороги на улице Бережанской в селе Горишний за более 24 миллиона гривен.

Ранее мы писали, что Киевский городской ТЦК планирует потратить более пяти миллионов гривен на капитальный ремонт столовой своего сборного пункта.