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Во Львове на здание Департамента соцзащиты потратят миллионы

12 ноября 2024 15:12
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Департамент соцзащиты во Львове — на ремонт здания потратят шесть миллионов
Здание Департамента социальной защиты. Фото: Google Maps
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во Львове на ремонт здания Департамента социальной защиты потратят несколько миллионов гривен. Работы продлятся весь 2025 год.

Об этом свидетельствуют данные в системе Prozorro.

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В тенедере отмечено, что стоимость работ в здании по улице Митрополита Андрея, 10 составляет более шести миллионов гривен. Ремонтные работы должны быть завершены до конца 2025 года, а финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Гарантия на выполненные работы составляет десять лет.

Ремонт будет включать общестроительные работы на сумму около четырех миллионов. Речь идет о ремонте полов, облицовке стен плиткой, установке подвесных потолков, ремонте лестницы, установке металлического забора, а также электромонтажных и сантехнических работах, обновлении систем отопления и вентиляции, а также приобретении новой мебели.

ООО "Эксперт систем" стало единственным участником и победителем тендера и работает с 2014 года.

Ремонт Львов
Информация о тендере. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области Давыдовский сельсовет отремонтирует 1 100 метров дороги на улице Бережанской в селе Горишний за более 24 миллиона гривен.

Ранее мы писали, что Киевский городской ТЦК планирует потратить более пяти миллионов гривен на капитальный ремонт столовой своего сборного пункта.

ProZorro ремонт тендер деньги Львов

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16:14 До двух месяцев работы – вышел смартфон с батареей на 22 000 мАч

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