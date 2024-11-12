Департамент соцзахисту у Львові — на ремонт будівлі витратять шість мільйонів

Будівля Департаменту соціального захисту. Фото: Google Maps

У Львові на ремонт будівлі Департаменту соціального захисту витратять кілька мільйонів гривень. Роботи триватимуть весь 2025 рік.

Про це свідчать дані у системі Prozorro.

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У тенедері зазначено, що вартість робіт у будівлі на вулиці Митрополита Андрея, 10 становить понад шість мільйонів гривень. Ремонтні роботи мають завершитися до кінця 2025 року, а фінансування здійснюватиметься з місцевого бюджету. Гарантія на виконані роботи становить десять років.

Ремонт включатиме загальнобудівельні роботи на суму близько чотирьох мільйонів. Йдеться про ремонт підлоги, облицювання стін плиткою, встановлення підвісних стель, ремонт сходів, встановлення металевої огорожі, а також електромонтажні та сантехнічні роботи, оновлення систем опалення та вентиляції, а також придбання нових меблів.

ТОВ "Експерт систем" стало єдиним учасником і переможцем тендеру та працює з 2014 року.

Інформація про тендер. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області Давидівська сільська рада відремонтує 1 100 метрів дороги на вулиці Бережанській у селі Горішній за понад 24 мільйони гривень.

Раніше ми писали, що Київський міський ТЦК планує витратити понад п'ять мільйонів гривень на капітальний ремонт їдальні свого збірного пункту.