Во Львове по заказу России изготавливали детали для вертолетов
СБУ передала Украине детали для систем управления боевыми вертолетами. Речь идет о продукции, которую изготовил ранее львовский завод для компании из российского Ростова.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Суд конфисковал продукции почти на 5,5 млн долларов
По материалам дела, один из львовских заводов изготовил комплекующие для систем управления боевыми вертолетами Ростовской компании, с которой был подписан контракт от 2011 года.
"Известно, что ПАО "Роствертол" является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса РФ, производящего вертолеты для оккупационных группировок. Российская компания надеялась получить свой заказ с украинского завода еще в 2014 году, до начала вторжения страны-агрессора. Однако, контрразведчики. СБУ заблокировали передачу вертолетных комплектующих в РФ", — говорится в сообщении.
Общая стоимость изъятой продукции составляет около 5,5 млн долларов США. После конфискации изъятой продукции служба безопасности будет инициировать передачу технологических составляющих в пользу производства вооружений для ВСУ.
Напомним, мы ранее писали, что в СБУ разоблачила во Львове эксочельника оборонного завода, который "разоружал" украинскую ПВО накануне вторжения РФ. Чиновник нанес ущерб на 2,4 миллиона гривен.