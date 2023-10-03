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Во Львове по заказу России изготавливали детали для вертолетов

3 октября 2023 16:28
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове по заказу России изготавливали детали для вертолетов
Вертолет в небе. Фото: УНИАН
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

СБУ передала Украине детали для систем управления боевыми вертолетами. Речь идет о продукции, которую изготовил ранее львовский завод для компании из российского Ростова.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По материалам дела, один из львовских заводов изготовил комплекующие для систем управления боевыми вертолетами Ростовской компании, с которой был подписан контракт от 2011 года.

"Известно, что ПАО "Роствертол" является одним из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса РФ, производящего вертолеты для оккупационных группировок. Российская компания надеялась получить свой заказ с украинского завода еще в 2014 году, до начала вторжения страны-агрессора. Однако, контрразведчики. СБУ заблокировали передачу вертолетных комплектующих в РФ", — говорится в сообщении.

Общая стоимость изъятой продукции составляет около 5,5 млн долларов США. После конфискации изъятой продукции служба безопасности будет инициировать передачу технологических составляющих в пользу производства вооружений для ВСУ.

Напомним, мы ранее писали, что в СБУ разоблачила во Львове эксочельника оборонного завода, который "разоружал" украинскую ПВО накануне вторжения РФ. Чиновник нанес ущерб на 2,4 миллиона гривен.

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