У Львові на замовлення Росії виготовляли деталі для гелікоптерів

Гелікоптер в небі. Фото: УНІАН

СБУ передала Україні деталі для систем управління бойовими гелікоптерами. Мова йде про продукцію, яку раніше виготовив львівський завод для компанії із російського Ростова.

Про це інформує Служба безпеки України.

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За матеріалами справи, один із львівських заводів виготовив комплекуючі для систем управління бойовими гелікоптерами Ростовській компанії, з якою був підписаний контракт від 2011 року.

"Відомо, що ПАТ "Роствертол" є одним з ключових підприємств військово-промислового комплексу РФ, яке виробляє гвинтокрили для окупаційних угруповань. Російська компанія сподівалась отримати своє замовлення з українського заводу ще у 2014 році, до початку вторгнення країни-агресора. Однак, контррозвідники СБУ заблокували передачу вертолітних комплектуючих до РФ", — йдеться у повідомленні.

Загальна вартість вилученої продукції становить майже 5,5 млн доларів США. Після конфіскації вилученої продукції Служба безпеки ініціюватиме передачу технологічних складових на користь виробництва озброєнь для ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у СБУ викрила у Львові ексочільника оборонного заводу, який "роззброював" українську ППО напередодні вторгнення РФ. Посадовець завдав збитків на 2,4 мільйона гривень.