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Во Львове пытались украсть прах советского разведчика: что известно

24 июля 2023 12:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Во Львове пытались украсть прах советского разведчика: что известно
Место происшествия. Фото: Андрей Садовый
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львове хотели украсть прах советского разведчика Николая Кузнецова. На месте работают правоохранители.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

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Что произошло

"Какое-то бестолковое хотело украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция. Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так — не отдадим. По деталям в ГУР", — написал он.

Редакция Новини.LIVE решила выяснить, что известно по этому инциденту, однако деталей пока не сообщают.

Также идет следственно-оперативная группа.

Скриншот сообщения

Известно, что могила Кузнецова находится вблизи Холма Славы во Львове.

Кто такой Николай Кузнецов

По информации издания "Ракурс", он был одним из самых известных в советские времена разведчиком-террористом. В 1944 погиб во время перестрелки с подразделением УПА.

Правду о разведчике Николае Кузнецове и подпольщице Марии Микоте и Лилии Лисовской рассказал историк Александр Намозов -
Николай Кузнецов. Фото: Факты

Еще в 2000 году ветераны Екатеринбурга просили Львовский горсовет передать останки Кузнецова.

"В 2007 году во Львов приезжала делегация из России, но тогда им отказали в предоставлении останков. В 2008 году гражданка России Маргарита Брюханова, родственница советского разведчика, обратилась с такой просьбой в местные органы Львова", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве будет построено Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК). Соответствующий законопроект приняла ВРУ. Первые похороны на нем планируют проводить уже осенью 2023 года.

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