У Львові намагалися вкрасти прах радянського розвідника: що відомо

Місце події. Фото: Андрій Садовий

У Львові хотіли вкрасти прах радянського розвідника Миколи Кузнєцова. На місці працюють правоохоронці.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Що сталося

"Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так — не віддамо. За деталями до ГУР", — написав він.

Редакція Новини.LIVE вирішила з'ясувати, що відомо з цього інциденту, проте наразі деталей не повідомляють.

Також триває слідчо-оперативна група.

Скриншот допису

Відомо, що могила Кузнєцова знаходиться поблизу Пагорба Слави у Львові.

Хто такий Микола Кузнєцов

За інформацією видання "Ракурс", він був одним із найбільш відомих в радянські часи розвідником-терористом. У 1944 році загинув під час перестрілки з підрозділом УПА.

Микола Кузнєцов. Фото: Факти

Зазначається, що ще у 2000 році ветерани Єкатеринбурга просили Львівську міськраду передати останки Кузнєцова.

"У 2007 році до Львова приїжджала делегація з Росії, але тоді їм відмовили у наданні останків. У 2008 році громадянка Росії Маргарита Брюханова, родичка радянського розвідника, звернулася з таким проханням до місцевих органів Львова", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві побудують Національне військове меморіальне кладовище (НВМК). Відповідний законопроєкт ухвалила ВРУ. Перші поховання на ньому планують проводити вже восени 2023 року.