У Львові намагалися вкрасти прах радянського розвідника: що відомо
У Львові хотіли вкрасти прах радянського розвідника Миколи Кузнєцова. На місці працюють правоохоронці.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
Що сталося
"Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так — не віддамо. За деталями до ГУР", — написав він.
Редакція Новини.LIVE вирішила з'ясувати, що відомо з цього інциденту, проте наразі деталей не повідомляють.
Також триває слідчо-оперативна група.
Відомо, що могила Кузнєцова знаходиться поблизу Пагорба Слави у Львові.
Хто такий Микола Кузнєцов
За інформацією видання "Ракурс", він був одним із найбільш відомих в радянські часи розвідником-терористом. У 1944 році загинув під час перестрілки з підрозділом УПА.
Зазначається, що ще у 2000 році ветерани Єкатеринбурга просили Львівську міськраду передати останки Кузнєцова.
"У 2007 році до Львова приїжджала делегація з Росії, але тоді їм відмовили у наданні останків. У 2008 році громадянка Росії Маргарита Брюханова, родичка радянського розвідника, звернулася з таким проханням до місцевих органів Львова", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві побудують Національне військове меморіальне кладовище (НВМК). Відповідний законопроєкт ухвалила ВРУ. Перші поховання на ньому планують проводити вже восени 2023 року.