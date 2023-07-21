У Львові затримали чоловіка, який погрожував підірвати житловий будинок

Чоловіка затримали поліцейські. Фото: Нацполіція Львівщини

Вчора, 20 липня, до поліції надійшло повідомлення від диспетчера "гарячої лінії" міста Львова про те, що невідома особа зателефонувала з погрозою підірвати будівлю по вулиці Стрийській. Як з'ясували правоохоронці, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Львівщини.

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Деталі затримання

"Правоохоронці обстежили приміщення та прилеглу територію, а також евакуювали близько 50 громадян, які перебували у будівлі. Вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявили. Проведеними заходами оперативники кримінальної поліції невдовзі встановили особу чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування, раніше судимого 42-річного мешканця Львова.Також встановили, що зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння", — йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. За ці дії йому грозить позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області батько взяв вину на себе за смертельну ДТП сина. За попередньою інформацією поліції, у вчиненні наїзду на 16-річну школярку зізнався 51-річний мешканець Стрийського району, але під час слідства це спростували.

Також, ми раніше писали, що у Львові правоохоронці отримали повідомлення про хуліганство на вулиці Науковій. Зі слів заявника, невідомий чоловік трощив припарковані автомобілі.