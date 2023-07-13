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У Львові чоловік потрощив молотком припарковані автомобілі

13 липня 2023 13:42
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові чоловік потрощив молотком припарковані автомобілі
Побите скло в автомобілі. Фото: Патрульна поліція Львівщини
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові, сьогодні,13 липня близько 5-ї години ранку, правоохоронці отримали повідомлення про хуліганство на вулиці Науковій. Зі слів заявника, невідомий чоловік трощив припарковані автомобілі.

Поо це повідомиои у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

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Подробиці  

"Обстежуючи прилеглі території, патрульні виявили чоловіка, який був схожий за описом. У руках він тримав молоток. Дотримуючись заходів особистої безпеки, патрульні подали йому чіткі команди, аби він поклав молоток та відійшов на безпечну відстань. Встановивши дані хулігана, ним виявився 31-річний львів‘янин", — йдеться у повідомленні.

Потрощене авто. Фото: Патрульна поліція Львівщини
Потрощене авто. Фото: Патрульна поліція Львівщини

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ст. 296 (хуліганство) КК України.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині, у Червонограді поліцейські викрили зловмисників за підозрою у крадіжці майна у військовослужбовця. Ними виявились хлопці 18 та 15 років, які розбили вікно у припаркованому авто і вкрали звідти два бронежилети, дві каски та дві військові сумки.

Також, ми писали, що у  Львові  поліцейські  затримали зловмисників за підозрою у пограбуванні одеситки. Чоловіки побили жінку й забрали сумку, де було 10 тис. грн.

 

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