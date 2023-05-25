Мешканець Львівщини та Дніпра побили та пограбували одеситку

Чоловіки яких затримала поліція. Фото: Поліція Львівщини.

У Львові поліцейські затримали зловмисників за підозрою у пограбуванні одеситки. Чоловіки побили жінку й забрали сумку, де було 10 тис. грн.

Про це повідомили у Поліції Львівської області.

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Деталі затримання

Напередодні, близько 14:30 на сходовій клітині одного з хостелів, розташованого на вулиці Дорошенка у Львові, двоє зловмисників напали на 43-річну одеситку, побили її, відібрали сумочку, у якій було 10 тисяч гривень, після чого втекли.

Завдяки камерам відеоспостереження, встановленим у рамках програми "Безпечна Львівщина", виявили місце перебування зловмисників та впродовж 40 хвилин затримали їх.

"Особи затриманих встановлені — ними виявились 31-річний житель Червонограда та мешканець міста Дніпра, який тимчасово проживає у Львові, віком 37 років. Обидва раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності за крадіжки, а старший — був оголошений у розшук поліцією Дніпропетровщини", — йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що львівські поліцейські затримали 40-річного харків’янина, який розповсюджував наркотики у Львові. Під час обшуку в його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили близько пів кілограма марихуани і приблизно 800 грамів речовини PVP. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить більше пів мільйона гривень.