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Во Львове избили и ограбили одесситку: задержаны подозреваемые

25 мая 2023 15:12
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Житель Львовщины и Днепра избили и ограбили одесситку
Мужчины, которых задержала полиция. Фото: Полиция Львовской области.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове полицейские задержали злоумышленников по подозрению в ограблении одесситки. Мужчины избили женщину и забрали сумку, где было 10 тыс. грн.

Об этом сообщили в Полиции Львовской области .

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Детали задержания

Накануне около 14:30 на лестничной клетке одного из хостелов, расположенного на улице Дорошенко во Львове, двое злоумышленников напали на 43-летнюю одесситку, избили ее, отобрали сумочку, в которой было 10 тыс. грн, после чего скрылись.

Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в рамках программы "Безопасная Львовщина", обнаружили местонахождение злоумышленников и в течение 40 минут задержали их.

"Лица задержанных установлены — ими оказались 31-летний житель Червонограда и временно проживающий во Львове житель города Днепра в возрасте 37 лет. Оба ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи, а более старший был объявлен в розыск полицией Днепропетровщины", — идется в сообщении.

По факту следователи территориального подразделения полиции, при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.4 ст.186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, мы ранее писали, что львовские полицейские задержали 40-летнего харьковчанина, распространявшего наркотики во Львове. Во время обыска в его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли около полукилограмма марихуаны и около 800 граммов вещества PVP. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более полумиллиона гривен.

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