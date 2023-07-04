На Львівщині двоє хлопців вкрали з авто військового каски, сумку та бронежилети

Розбите вікно в автомобілі військовго. Фото: Нацполіція Львівщини.

На Львівщині, у Червонограді поліцейські викрили зловмисників за підозрою у крадіжці майна у військовослужбовця. Ними виявились хлопці 18 та 15 років, які розбили вікно у припаркованому авто і вкрали звідти два бронежилети, дві каски та дві військові сумки.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Львівщини.

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Деталі затримання

"Як встановили співробітники Червоноградського районного відділу поліції, в ніч на 3 липня на вулиці Шухевича у райцентрі зловмисники, розбивши скло, викрали з мікроавтобуса "Мерседес Віто", який власник — військовослужбовець Збройних сил України, залишив біля свого будинку, два бронежилети, дві каски та дві військові сумки, після чого втекли", — йдеться у повідомленні.

Слідчі Червоноградського відділу поліції повідомили старшому зловмиснику про підозру крадіжці, йому загрожує до восьми років ув'язнення. До слова, хлопця підозрюють і в інших крадіжках скоєних у Червонограді. Другий злочинець ще неповнолітній, тому питання про притягнення його до відповідальності вирішується.

Додамо, умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою чи вимагання передбачені максимальні терміни покарання.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові поліцейські затримали зловмисників за підозрою у пограбуванні одеситки. Чоловіки побили жінку й забрали сумку, де було 10 тис. грн.

Також, ми раніше писали, що львівські поліцейські затримали затримали 40-річного харків’янина, який розповсюджував наркотики у Львові. Під час обшуку в його автомобілі правоохоронці виявили та вилучили близько пів кілограма марихуани і приблизно 800 грамів речовини PVP. Вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить більше пів мільйона гривень.