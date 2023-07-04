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На Львовщине двое парней украли из авто военного каски, сумку и бронежилеты

4 июля 2023 14:34
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Марта Байдака
Журналист
На Львовщине двое парней украли из авто военного каски, сумку и бронежилеты
Разбито окно в автомобиле военного. Фото: Нацполиция Львовской области.
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской области, в Червонограде полицейские разоблачили злоумышленников по подозрению в краже имущества у военнослужащего. Ими оказались ребята 18 и 15 лет, которые разбили окно в припаркованном авто и украли оттуда два бронежилета, две каски и две военные сумки.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Львовщины .

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Детали задержания

"Как установили сотрудники Червоноградского районного отдела полиции, в ночь на 3 июля на улице Шухевича в райцентре злоумышленники, разбив стекло, угнали из микроавтобуса "Мерседес Вито", который владелец — военнослужащий Вооруженных сил Украины, оставил возле своего дома, два бронежиллета, две и две военные сумки, после чего скрылись" , — говорится в сообщении.

Следователи Червоноградского отдела полиции сообщили старшему злоумышленнику о подозрении воровстве, ему грозит до восьми лет заключения. К слову, парня подозревают и в других кражах, совершенных в Червонограде. Второй преступник еще несовершеннолетний, потому вопрос о привлечении его к ответственности решается.

Добавим, в условиях военного положения за совершение кражи, грабежа, разбоя или вымогательства предусмотрены максимальные сроки наказания.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове полицейские задержали злоумышленников по подозрению в ограблении одесситки. Мужчины избили женщину и забрали сумку, где было 10 тыс. грн.

Также мы ранее писали, что львовские полицейские задержали задержанного 40-летнего харьковчанина, который распространял наркотики во Львове. Во время обыска в его автомобиле правоохранители обнаружили и изъяли около полукилограмма марихуаны и около 800 граммов вещества PVP. Стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет более полумиллиона гривен.

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