Во Львове мужчина разбил молотком припаркованные автомобили

Разбитое стекло в автомобиле. Фото: Патрульная полиция Львовщины

Во Львове, сегодня, 13 июля около 5 часов утра, правоохранители получили сообщение о хулиганстве на улице Научной. По словам заявителя, неизвестный мужчина крушил припаркованные автомобили.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Львовщины.

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"Обследуя прилегающие территории, патрульные обнаружили мужчину, который был похож по описанию. В руках он держал молоток. Следуя мерам личной безопасности, патрульные подали ему четкие команды, чтобы он положил молоток и отошел на безопасное расстояние. Установив данные хулигана, им оказался 31- годовой львовянин" , — говорится в сообщении.

Разбитое авто. Фото: Патрульная полиция Львовщины

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области, в Червонограде полицейские разоблачили злоумышленников по подозрению в краже имущества у военнослужащего. Ими оказались ребята 18 и 15 лет, которые разбили окно в припаркованном авто и украли оттуда два бронежилета, две каски и две военные сумки.

Также мы писали, что во Львове полицейские задержали злоумышленников по подозрению в ограблении одесситки. Мужчины избили женщину и забрали сумку, где было 10 тыс. грн.