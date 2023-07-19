У Львівській області батько взяв вину на себе за смертельна ДТП сина

Руки чоловіка в наручниках. Фото: Google

На Львівщині 9 липня сталася смертальна ДТП на автодорозі "Київ — Чоп" у селі Верхнє Синьовидне. Водій автомобіля Toyota Land Cryiser здійснив наїзд на 16-річну мешканку району і втік з місця ДТП.

Про це інофрмує пресслужба Нацполіції Львівщини.

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Деталі слідства

За попередньою інформацією поліції, у вчиненні наїзду на 16-річну школярку зізнався 51-річний мешканець Стрийського району, але під час слідства це спростували.

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що автомобілем керував його 26-річний син. 26-річному мешканцю Львівщини повідомили про підозру. Водночас вирішують питання щодо притягнення до відповідальності його батька "за введення слідства в оману"", — повідомили у ГУ Національної поліції.

За цим фактом слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, а також за ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк до восьми років. А також проводять одразу кілька експертиз, щоб встановити усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Львівщині у селищі Східниця сталася ДТП. Автомобіль Tesla, за кермом якого була 35-річна жителька Східниці, стикнувся з мотоциклом Yokomoto HT250-3, яким керував 17-річний мешканець одного із сіл Дрогобицького району.

Також ми писали, що колишньому голові суду одного із районних судів Львівської області повідомлено про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Він незаконно видав два рішення суду.