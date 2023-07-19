Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львівській області батько взяв вину на себе за смертельну ДТП сина arrow

У Львівській області батько взяв вину на себе за смертельну ДТП сина

19 липня 2023 16:10
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львівській області батько взяв вину на себе за смертельна ДТП сина
Руки чоловіка в наручниках. Фото: Google
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині 9 липня сталася смертальна ДТП на автодорозі "Київ — Чоп" у селі Верхнє Синьовидне. Водій автомобіля Toyota Land Cryiser здійснив наїзд на 16-річну мешканку району і втік з місця ДТП.

Про це інофрмує пресслужба Нацполіції Львівщини.

Читайте також:

Деталі слідства

За попередньою інформацією поліції, у вчиненні наїзду на 16-річну школярку зізнався 51-річний мешканець Стрийського району, але під час слідства це спростували.

"Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що автомобілем керував його 26-річний син. 26-річному мешканцю Львівщини повідомили про підозру.  Водночас вирішують питання щодо притягнення до відповідальності його батька "за введення слідства в оману"", — повідомили у ГУ Національної поліції.

За цим фактом слідчі поліції Львівщини відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України, а також за ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — позбавлення волі на строк до восьми років. А також проводять одразу кілька експертиз, щоб встановити усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Львівщині у селищі Східниця сталася ДТП. Автомобіль Tesla, за кермом якого була 35-річна жителька Східниці, стикнувся з мотоциклом Yokomoto HT250-3, яким керував 17-річний мешканець одного із сіл Дрогобицького району.

Також ми писали, що колишньому голові суду одного із районних судів Львівської області повідомлено про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Він незаконно видав два рішення суду.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

None

"Під шумок війни" депутати намагалися декриміналізувати сотні корупційних справ

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз