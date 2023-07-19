Во Львовской области отец взял вину на себя за смертельное ДТП сына

Руки мужчины в наручниках. Фото: Google

Во Львовской области 9 июля произошло смертельное ДТП на автодороге "Киев — Чоп" в селе Верхнее Синевидное. Водитель автомобиля Toyota Land Cryiser совершил наезд на 16-летнюю жительницу района и скрылся с места ДТП.

Об этом инофрмирует пресс-служба Нацполиции Львовщины.

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Детали следствия

По предварительной информации полиции, в совершении наезда на 16-летнюю школьницу признался 51-летний житель Стрыйского района, но в ходе следствия это опровергли.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что автомобилем управлял его 26-летний сын. 26-летнему жительнице Львовщины сообщили о подозрении. В то же время решают вопрос о привлечении к ответственности его отца "за введение следствия в заблуждение"", — сообщили в ГУ Национальной полиции.

По этому факту следователи полиции Львовщины открыли уголовные дело по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, а также по ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, — лишение свободы сроком до восьми лет. Также проводят сразу несколько экспертиз, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

Напомним, во Львовской области в поселке Сходница произошло ДТП. Автомобиль Tesla, за рулем которого была 35-летняя жительница Сходницы, столкнулся с мотоциклом Yokomoto HT250-3 под управлением 17-летнего жителя одного из сел Дрогобычского района.

Также мы писали, что бывшему председателю суда одного из районных судов Львовской области поставлено в известность о подозрении по фактам злоупотребления служебным положением и служебного подлога. Он незаконно выдал два решения суда.