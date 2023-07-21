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Во Львове задержали мужчину, который угрожал взорвать жилой дом

21 июля 2023 13:53
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове задержали мужчину, который угрожал взорвать жилой дом
Мужчину задержали полицейские. Фото: Нацполиция Львовщины
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Вчера, 20 июля, в полицию поступило сообщение от диспетчера "горячей линии" города Львова о том, что неизвестный позвонил с угрозой взорвать здание по улице Стрыйской. Как выяснили правоохранители, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Львовщины.

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Детали задержания

"Правоохранители обследовали помещение и прилегающую территорию, а также эвакуировали около 50 находившихся в здании граждан. Взрывоопасных и подозрительных предметов не обнаружили. Проведенными мероприятиями оперативники криминальной полиции вскоре установили личность мужчины, который предоставил ложное сообщение о заминировании, ранее судимого и в состоянии алкогольного опьянения",  — говорится в сообщении.

По факту следователи открыли уголовное дело по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За эти действия ему грозит лишение свободы сроком от двух до шести лет.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области отец взял вину на себя за смертельное ДТП сына. По предварительной информации полиции, в совершении наезда на 16-летнюю школьницу признался 51-летний житель Стрыйского района, но в ходе следствия это опровергли.

Также мы ранее писали, что во Львове правоохранители получили сообщение о хулиганстве на улице Научной. По словам заявителя, неизвестный мужчина крушил припаркованные автомобили.

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