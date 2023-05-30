Во Львове незаконно продавали электронные сигареты с российскими акцизными марками

Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили схему нелегального производства электронных сигарет. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области детективами Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) была обезврежена масштабная схема нелегального производства и сбыта электронных сигарет известных брендов. А также катриджей и капсул для электронных устройств, табака для кальянов общей стоимостью более 21 млн грн.

Об этом сообщает БЭБ Украины и Львовская областная прокуратура.

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Следствие установило группу лиц, незаконно производивших табачные изделия. Детективы БЭБ вместе с работниками СБУ во Львовской области провели обыски. Следователи изъяли более 90 тыс. штук электронных сигарет без марок акцизного налога и с акцизами Российской Федерации.

Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили схему нелегального производства электронных сигарет. Фото: БЭБ Украины

Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили схему нелегального производства электронных сигарет. Фото: БЭБ Украины

Львовская областная прокуратура сообщает, что собственноручно изготовленную продукцию не маркировали или использовали с поддельными марками акцизного налога. Готовый товар реализовали через сеть розничной торговли и оптом.

Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили схему нелегального производства электронных сигарет. Фото: БЭБ Украины

Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили схему нелегального производства электронных сигарет. Фото: БЭБ Украины

Во Львовской области детективы БЭБ разоблачили схему нелегального производства электронных сигарет. Фото: БЭБ Украины

"Собственноручно изготовленную продукцию и нелегально ввезенные электронные сигареты участники схемы маркировали поддельными акцизными знаками и реализовывали через сеть магазинов. Установлено, что ориентировочный ежедневный доход от незаконной деятельности с одной торговой точки составлял около 100 тыс. грн. Также изъято оборудование компьютерная техника, черновые бухгалтерские записи, пищевые ароматизаторы и почти 5 млн грн наличных", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что Бюро экономической безопасности Украины передало на нужды ВСУ более трехсот тысяч пачек сигарет. Их общая стоимость составляет около 10 млн грн.

Решение о передаче табачных изделий для нужд военнослужащих, привлеченных к выполнению боевых задач, принял Лычаковский районный суд г. Львова, говорится в сообщении.

Добавим, жена руководителя Бюро экономической безопасности имеет ряд бизнесов по всей Украине. В частности, она строит гостиницу на горнолыжном курорте и продает с большой наценкой диоды на заводы Укрзализныци.