У Львові незаконно продавали електронні сигарети з російськими акцизними марками

На Львівщині детективи БЕБ викрили схему нелегального виробництва електронних сигарет. Фото: Львівська обласна прокуратура

У Львівській області детективами Бюро економічної безпеки України (БЕБ) було знешкоджено масштабну схему нелегального виробництва та збуту електронних сигарет відомих брендів. А також катриджів та капсул до електронних пристроїв, тютюну для кальянів загальною вартістю понад 21 млн грн.

Про це повідомляє БЕБ України та Львівська обласна прокуратура.

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Зазначається, що слідство встановило групу осіб, які незаконно виробляли тютюнові вироби. Детективи БЕБ разом з працівниками СБУ у Львівській області провели обшуки. Слідчі вилучили понад 90 тис штук електронних сигарет без марок акцизного податку та з акцизами Російської Федерації.

На Львівщині детективи БЕБ викрили схему нелегального виробництва електронних сигарет. Фото: БЕБ України

На Львівщині детективи БЕБ викрили схему нелегального виробництва електронних сигарет. Фото: БЕБ України

Львівська обласна прокуратура повідомляє, що власноруч виготовлену продукцію не маркували або використовували з підробленими марками акцизного податку. Готовий товар реалізовували через мережу роздрібної торгівлі та гуртом.

На Львівщині детективи БЕБ викрили схему нелегального виробництва електронних сигарет. Фото: БЕБ України

На Львівщині детективи БЕБ викрили схему нелегального виробництва електронних сигарет. Фото: БЕБ України

На Львівщині детективи БЕБ викрили схему нелегального виробництва електронних сигарет. Фото: БЕБ України

"Власноруч виготовлену продукцію та нелегально ввезені електронні сигарети учасники схеми маркували підробленими акцизними знаками та реалізовували через мережу магазинів.Встановлено, що орієнтовний щоденний дохід від незаконної діяльності з однієї торгової точки становив близько 100 тис. грн. Також вилучено обладнання, на якому виробляли продукцію, комп’ютерну техніку, чорнові бухгалтерські записи, харчові ароматизатори та майже 5 млн грн готівки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бюро економічної безпеки України передало на потреби ЗСУ понад триста тисяч пачок сигарет. Їхня загальна вартість становить майже 10 млн грн.

Рішення про передачу тютюнових виробів для потреб військовослужбовців, залучених до виконання бойових завдань ухвалив Личаківський районний суд м. Львова, йдеться в повідомленні.

Додамо, дружина керівника Бюро економічної безпеки має низку бізнесів по усій Україні. Зокрема, вона будує готель на гірськолижному курорті і продає із чималенькою націнкою діоди на заводи Укрзалізниці.