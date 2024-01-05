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Во Львове обустроят Мемориал в память о погибших героях войны

5 января 2024 12:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове обустроят Мемориал в память о погибших героях войны
Лычаковское кладбище во Львове. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове на Лычаке обустроят военный Мемориал, посвященный памяти украинских Героев. Архитектурный конкурс начнется сегодня, 5 января, а результаты будут известны в начале апреля.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Во Львове обустроят военный Мемориал

"Мы должны беречь эту память для будущих поколений. Каждый живущий в Украине, во Львове должен знать, какой ценой современные Герои сегодня защищают свою землю", — написал Садовый.

Сообщается, 5 января Исполком объявил всеукраинский архитектурный конкурс на проектное предложение мемориального комплекса военных захоронений на улице Мечникова. Все участники должны зарегистрироваться до 21 января.

Подавать конкурсные предложения разрешено до 18 марта. Результаты будут известны уже в начале апреля.

"Мы обсудим их с семьями погибших Героев. Архитектурный комплекс должен стать памятником архитектуры 21 века, но также и местом силы для каждого украинца", — добавил Садовый.

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Коллаж: Андрей Садовый\Telegram
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Информация касательно обустройки Мемориала. Фото: скриншот

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон об обеспечении строительства Национального военного мемориального кладбища. Он получил порядковый номер 3505-IX.

Добавим, что накануне в Верховной Раде Украины проголосовали за новый законопроект №10289 о местонахождении Национального военного мемориального кладбища. "За" выступили 303 депутата.

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