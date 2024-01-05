У Львові облаштують Меморіал в пам'ять про полеглих героїв війни

Личаківське кладовище у Львові. Фото: ОП

У Львові на Личакові облаштують військовий Меморіал, який буде присвячений памʼяті українських Героїв. Архітектурний конкурс розпочнеться сьогодні, 5 січня, а результати будуть відомі на початку квітня.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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У Львові облаштують військовий Меморіал

"Ми маємо берегти цю памʼять для майбутніх поколінь. Кожен, хто живе в Україні, у Львові має знати, якою ціною сучасні Герої сьогодні захищають свою землю", — написав Садовий.

Повідомляється, що 5 січня Виконком оголосив всеукраїнський архітектурний конкурс на проєктну пропозицію меморіального комплексу військових поховань на вулиці Мечнікова. Усі учасники мають зареєструватися до 21 січня.

Подавати конкурсні пропозиції дозволено до 18 березня. Результати будуть відомі вже на початку квітня.

"Ми обговоримо їх із сімʼями загиблих Героїв. Архітектурний комплекс має стати памʼяткою архітектури 21 століття, але також і місцем сили для кожного українця", — додав Садовий.

Колаж: Андрій Садовий\Telegram

Інформація щодо облаштування Меморіалу. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав Закон щодо забезпечення будівництва Національного військового меморіального кладовища. Він отримав порядковий номер 3505-IX.

Додамо, що напередодні у Верховній Раді України проголосували за новий законопроєкт №10289 щодо місця розташування Національного військового меморіального кладовища. "За" виступили 303 депутати.