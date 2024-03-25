Во Львове выбрали победителя архитектурного конкурса на лучший проект памятника Коновальцу
Во Львове завершился конкурс на лучший дизайн городского пространства, включающий монумент Евгению Коновальцу. Результаты были объявлены в день Благовещения.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в понедельник, 25 марта.
Завершение архитектурного конкурса
Мэр Садовый сообщил о завершении конкурса на лучший дизайн городского пространства, включающего мемориал в честь Евгения Коновальца. Проект, получивший единогласную поддержку от всех членов жюри, был создан под руководством Дмитрия Сорокевича.
Этот проект отражает биографию Евгения Коновальца, являющегося выдающимся деятелем в борьбе за национальную независимость.
"В огне перетапливается железо в сталь, в борьбе превращается народ в Нацию" - эта надпись будет отчеканена на оружейне.
Мэр Львова отметил, что возникает ощущение, что пространство спрашивает у каждого посетителя, готово ли оно присоединиться к борьбе.
Для создания внутренних элементов будет использован металл из обломков вражеской техники.
Андрей Садовый выразил благодарность всем, кто приложил усилия к этому проекту.
Напомним, что во Львове откроют фотовыставку погибшего поэта и военного Максима Кривцова.
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