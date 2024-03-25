Во Львове выбрали победителя архитектурного конкурса на лучший проект памятника Коновальцу

Проект памятника Евгению Коновальцу. Фото: Андрей Садовый/Telegram

Во Львове завершился конкурс на лучший дизайн городского пространства, включающий монумент Евгению Коновальцу. Результаты были объявлены в день Благовещения.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в понедельник, 25 марта.

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Мэр Садовый сообщил о завершении конкурса на лучший дизайн городского пространства, включающего мемориал в честь Евгения Коновальца. Проект, получивший единогласную поддержку от всех членов жюри, был создан под руководством Дмитрия Сорокевича.

Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот

Этот проект отражает биографию Евгения Коновальца, являющегося выдающимся деятелем в борьбе за национальную независимость.

"В огне перетапливается железо в сталь, в борьбе превращается народ в Нацию" - эта надпись будет отчеканена на оружейне.

Проект памятника Евгению Коновальцу. Фото: Андрей Садовый/Telegram

Проект памятника Евгению Коновальцу. Фото: Андрей Садовый/Telegram

Проект памятника Евгению Коновальцу. Фото: Андрей Садовый/Telegram

Мэр Львова отметил, что возникает ощущение, что пространство спрашивает у каждого посетителя, готово ли оно присоединиться к борьбе.

Для создания внутренних элементов будет использован металл из обломков вражеской техники.

Андрей Садовый выразил благодарность всем, кто приложил усилия к этому проекту.

Напомним, что во Львове откроют фотовыставку погибшего поэта и военного Максима Кривцова.

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