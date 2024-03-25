У Львові обрали переможця архітектурного конкурсу на кращий проект пам’ятника Коновальцю

Проєкт памʼятника Євгену Коновальцю. Фото: Андрій Садовий/Telegram

У Львові завершився конкурс на найкращий дизайн міського простору, який включає монумент Євгену Коновальцю. Результати були оголошені у день Благовіщення.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у понеділок, 25 березня.

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Мер Садовий повідомив про завершення конкурсу на найкращий дизайн міського простору, що включає меморіал на честь Євгена Коновальця. Проєкт, який здобув одностайну підтримку від усіх членів журі, було створено під керівництвом Дмитра Сорокевича.

Допис Андрія Садового. Фото: скриншот

Цей проєкт відображає біографію Євгена Коновальця, який є визначним діячем у боротьбі за національну незалежність.

"У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у Націю" — цей напис буде викарбувано на зброярні.

Проєкт памʼятника Євгену Коновальцю. Фото: Андрій Садовий/Telegram

Проєкт памʼятника Євгену Коновальцю. Фото: Андрій Садовий/Telegram

Проєкт памʼятника Євгену Коновальцю. Фото: Андрій Садовий/Telegram

Мер Львова зауважив, що виникає відчуття, що простір запитує у кожного відвідувача, чи готовий він приєднатися до боротьби.

Для створення внутрішніх елементів буде використаний метал з уламків ворожої техніки.

Андрій Садовий висловив подяку всім, хто доклав зусиль до цього проєкту.

Нагадаємо, що Львові відкриють фотовиставку загиблого поета й військового Максима Кривцова.

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