Во Львове стартовало отопление — будут работать в экономрежиме

Во Львове начался отопительный сезон. Как сообщил директор ЛКП "Львовтеплоэнерго" Александр Одинец, тепло в дома уже начали подавать, однако предприятие будет работать в экономном режиме — при повышении температуры воздуха подачу тепла будут уменьшать.

Об этом Александр Одинец сказал журналисту Новини.LIVE.

По словам руководителя, город полностью готов к зиме. Предприятие имеет заключенный договор с НАК "Нафтогаз Украины", месячные лимиты поставок газа определены и доведены. Одинец заверил, что имеющихся объемов достаточно для стабильного прохождения отопительного сезона, если не будет повреждений газотранспортной системы в результате вражеских атак.

"На сегодня мы имеем заключенный договор с компанией "Нафтогаз" на поставку газа. Лимиты, которые определены помесячно в том числе ноябрь, нам доведены эти лимиты. Я считаю, являются достаточными абсолютно для первого прохождения зимы. Но вы сами прекрасно понимаете, что это лимиты, которые есть в договоре. Состояние поставок газа будет зависеть от состояния газотранспортной системы. Соответственно, от наличия или отсутствия атак врага и разрушения газотранспортной системы. Мы сегодня запускаем дома", — сообщил Одинец.

Предприятие продолжит придерживаться принципа энергосбережения: в дни с плюсовыми температурами теплоснабжение будет автоматически уменьшаться. Одинец пояснил, что во многих домах, особенно в Сиховском районе, установлены индивидуальные тепловые пункты с погодозависимым регулированием. При температуре выше +10 °C автоматика прекращает подачу теплоносителя, что позволяет избежать перерасхода и сэкономить средства.

"Мы, конечно, будем ограничивать свои мощности при теплой погоде. И, опять же, хочу напомнить всем жильцам, что вы можете перекрыть подачу теплоносителя в дом. Соответственно, это должен сделать человек, уполномоченный или жителями, или украинской компанией, или объединением совладельцев. Мы это неоднократно показывали, пропагандировали это делать, потому что это даст возможность сэкономить средства", — подчеркнул директор Львовтеплоэнерго.

