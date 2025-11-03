Відео
Україна
Головна Львів У Львові опалювальний сезон буде економним — яке рішення прийняли

У Львові опалювальний сезон буде економним — яке рішення прийняли

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 14:55
Оновлено: 16:12
У Львові стартувало опалення — працюватимуть в економрежимі
Жінка гріє руки. Фото: Freepik

У Львові розпочався опалювальний сезон. Як повідомив директор ЛКП "Львівтеплоенерго" Олександр Одинець, тепло до будинків уже почали подавати, однак підприємство працюватиме в економному режимі — при підвищенні температури повітря подачу тепла зменшуватимуть.

Про це Олександр Одинець сказав журналісту Новини.LIVE.

За словами керівника, місто повністю готове до зими. Підприємство має укладений договір із НАК "Нафтогаз України", місячні ліміти постачання газу визначені та доведені. Одинець запевнив, що наявних обсягів достатньо для стабільного проходження опалювального сезону, якщо не буде пошкоджень газотранспортної системи внаслідок ворожих атак.

"На сьогодні ми маємо укладений договір з компанією "Нафтогаз" на постачання газу. Ліміти, які визначені помісячно в тому числі листопад, нам доведені ці ліміти. Я вважаю, є достатніми абсолютно для першого проходження зими. Але ви самі прекрасно розумієте, що це ліміти, які є в договорі. Стан постачання газу буде залежати від стану газотранспортної системи. Відповідно, від наявності чи відсутності атак ворога і руйнування газотранспортної системи. Ми сьогодні запускаємо будинки", — повідомив Одинець. 

Підприємство продовжить дотримуватися принципу енергоощадності: у дні з плюсовими температурами теплопостачання буде автоматично зменшуватись. Одинець пояснив, що в багатьох будинках, особливо в Сихівському районі, встановлені індивідуальні теплові пункти з погодозалежним регулюванням. За температури вище +10 °C автоматика припиняє подачу теплоносія, що дозволяє уникнути перевитрат і зекономити кошти.

"Ми, звичайно, будемо обмежувати свої потужності при теплій погоді. І знову ж таки, хочу нагадати всім мешканцям, що ви можете перекрити подачу теплоносія до будинку. Відповідно, це має зробити людина, уповноважена чи мешканцями, чи українською компанією, чи об'єднанням співвласників. Ми це неодноразово показували, пропагували це робити, тому що це дасть можливість зекономити кошти", — наголосив директор Львівтеплоенерго.

Нагадаємо, нещодавно експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев назвав кількість газу, якого не вистачає Україні для повноцінного проходження опалювального сезону. Також раніше він називав три регіони, які ризикують залишитись без теплопостачання взимку. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
