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Во Львове пенсионер распространял коммунистическую символику — как его наказал суд

15 октября 2024 21:13
Виктория Козырь - редактор
Львовского пенсионера наказали за публикацию коммунистической символики
СБУ изучает сообщения в соцсетях. Фото иллюстративное: СБУ
Виктория Козырь - редактор

Львовский пенсионер распространял информацию в запрещенной в Украине российской соцсети "Одноклассники" — опубликовал сообщение с коммунистической символикой. От отбывания наказания за решеткой суд львовянина освободил, однако конфисковал у мужчины компьютер. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В 2023 году львовский пенсионер на своей странице в российской соцсети "Одноклассники" опубликовал сообщение, содержащее коммунистическую символику, а именно изображения "серпа и молота, перекрещенные между собой на фоне красного флага, сочетание серпа и молота в пятиконечной красной звезде, изображение коммунистического лозунга "Слава КПСС" и пятиконечной звездой, в которую помещен серп и молот.

Решение суда

В суде львовянин признал свою вину, но что касается мотивов — детали в материалах суда не указаны.

С учетом всех обстоятельств суд назначил пенсионеру год тюремного заключения, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на год. Орудие преступления — ноутбук HP 635 — у нарушителя конфискуют.

Идет срок на апелляционное обжалование решения.

Решение суда
Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, за распространение пропаганды в "Одноклассниках" жителя Львовщины осудили на пять лет лишения свободы с возможностью условного увольнения после двух лет, если он не совершит новых правонарушений.

Ранее Новини.LIVE писали, что суд в Запорожье наказал бывшего пленного бойца ВСУ, добровольно сдавшегося в плен и помогавшего российским оккупантам распространять пропаганду "о зверствах "Азова".

суд Львов соцсети пропаганда российская символика судебные решения

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