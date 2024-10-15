Львовского пенсионера наказали за публикацию коммунистической символики

Во Львове пенсионер распространял коммунистическую символику — как его наказал суд
Львовский пенсионер распространял информацию в запрещенной в Украине российской соцсети "Одноклассники" — опубликовал сообщение с коммунистической символикой. От отбывания наказания за решеткой суд львовянина освободил, однако конфисковал у мужчины компьютер.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В 2023 году львовский пенсионер на своей странице в российской соцсети "Одноклассники" опубликовал сообщение, содержащее коммунистическую символику, а именно изображения "серпа и молота, перекрещенные между собой на фоне красного флага, сочетание серпа и молота в пятиконечной красной звезде, изображение коммунистического лозунга "Слава КПСС" и пятиконечной звездой, в которую помещен серп и молот.
Решение суда
В суде львовянин признал свою вину, но что касается мотивов — детали в материалах суда не указаны.
С учетом всех обстоятельств суд назначил пенсионеру год тюремного заключения, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на год. Орудие преступления — ноутбук HP 635 — у нарушителя конфискуют.
Идет срок на апелляционное обжалование решения.
Напомним, за распространение пропаганды в "Одноклассниках" жителя Львовщины осудили на пять лет лишения свободы с возможностью условного увольнения после двух лет, если он не совершит новых правонарушений.
Ранее Новини.LIVE писали, что суд в Запорожье наказал бывшего пленного бойца ВСУ, добровольно сдавшегося в плен и помогавшего российским оккупантам распространять пропаганду "о зверствах "Азова".
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