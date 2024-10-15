Львівського пенсіонера покарали за публікацію комуністичної символіки

СБУ досліджує дописи в соцмережах. Фото ілюстративне: СБУ

Львівський пенсіонер розповсюджував дописи у забороненій в Україні російській соцмережі "Однокласники" — опублікував допис з комуністичною символікою. Від відбування покарання за ґратами суд львів’янина звільнив, проте конфіскував у чоловіка комп’ютер.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У 2023 році львівський пенсіонер на своїй сторінці у російській соцмережі "Однокласники" опублікував допис, який містив комуністичну символіку, а саме зображення "серпа та молота, що перехрещені між собою на тлі червоного прапора, поєднання серпа і молота у п`ятикутній червоній зірці, зображення комуністичного гасла "Слава КПСС" та п`ятикутною зіркою, в яку вміщено серп та молот. Згідно із Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", поширення комуністичної символіки заборонено.

Рішення суду

У суді львів’янин визнав свою вину, але щодо мотивів — деталі у матеріалах суду не вказані.

З урахуванням усіх обставин суд призначив пенсіонеру рік тюремного ув’язнення, але звільнив від його відбування покарання з іспитовим терміном на рік. Знаряддя злочину — ноутбук HP 635 — у порушника конфіскують.

Триває термін на апеляційне оскарження рішення.

Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, за поширення пропаганди в "Однокласниках" жителя Львівщини засудили на п'ять років позбавлення волі з можливістю умовного звільнення після двох років, якщо він не вчинить нових правопорушень.

Раніше Новини.LIVE писали, що суд у Запоріжжі покарав колишнього полоненого бійця ЗСУ, який добровільно здався в полон та допомагав російським окупантам поширювати пропаганду "про звірства "Азова".