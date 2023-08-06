Во Львове пьяная водительница протаранила три припаркованных автомобиля
Во Львове на проспекте Червоной Калины в воскресенье, 6 августа, 23-летняя водитель въехала в припаркованные автомобили. В полиции заявляют, что она была пьяной.
Об этом сообщает ZAXID.NET.
Подробности ДТП во Львове
В патрульной полиции Львовской области рассказали, что 23-летняя водитель автомобиля Audi A8 врезалась в три припаркованных автомобиля.
"Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте аварии работают экипажи патрульной полиции", — отметили в пресс-службе патрульной полиции.
В крови женщины зафиксировали 2,65 промилле алкоголя.
На водительницу составили протокол за нетрезвое вождение. Ее действия классифицируют по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств.
Напомним, ранее в Сквыре Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15-летнего юноши и 7-летнего ребенка. Подросток на скутере наехал на мальчика, катавшегося на велосипеде. Обоих детей госпитализировали.
Также ранее в Киеве правоохранители поймали мотоциклиста, не раз проезжавшего перекресток на запрещающий сигнал светофора. Патрульные показали видео погони за нарушителем.
К слову, ранее в СМИ появилось видео, как львовский бизнесмен Андрей Завадский, причастный к незаконным застройкам в Брюховичах (поселок возле Львова), ездит на Lexus с двойными номерами.