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Во Львове пьяная водительница протаранила три припаркованных автомобиля

6 августа 2023 23:25
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Во Львове пьяная водительница протаранила три припаркованных автомобиля
ДТП во Львове. Фото: t.me/tplviv
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Во Львове на проспекте Червоной Калины в воскресенье, 6 августа, 23-летняя водитель въехала в припаркованные автомобили. В полиции заявляют, что она была пьяной.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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В патрульной полиции Львовской области рассказали, что 23-летняя водитель автомобиля Audi A8 врезалась в три припаркованных автомобиля.

"Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте аварии работают экипажи патрульной полиции", — отметили в пресс-службе патрульной полиции.

ДТП во Львове. Фото: t.me/tplviv
ДТП во Львове. Фото: t.me/tplviv

В крови женщины зафиксировали 2,65 промилле алкоголя.

На водительницу составили протокол за нетрезвое вождение. Ее действия классифицируют по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях — нарушение правил дорожного движения, что повлекло повреждение транспортных средств.

Напомним, ранее в Сквыре Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15-летнего юноши и 7-летнего ребенка. Подросток на скутере наехал на мальчика, катавшегося на велосипеде. Обоих детей госпитализировали.

Также ранее в Киеве правоохранители поймали мотоциклиста, не раз проезжавшего перекресток на запрещающий сигнал светофора. Патрульные показали видео погони за нарушителем.

К слову, ранее в СМИ появилось видео, как львовский бизнесмен Андрей Завадский, причастный к незаконным застройкам в Брюховичах (поселок возле Львова), ездит на Lexus с двойными номерами.

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