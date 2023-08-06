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У Львові п'яна водійка протаранила три припарковані автомобілі

6 серпня 2023 23:25
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Львові п'яна водійка протаранила три припарковані автомобілі
ДТП у Львові. Фото: t.me/tplviv
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Львові на проспекті Червоної Калини у неділю, 6 серпня, 23-річна водійка в'їхала у припарковані автомобілі. У поліції заявляють, що дівчина була п'яною. 

Про це повідомляє ZAXID.NET

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У патрульній поліції Львівської області розповіли, що 23-річна водійка автомобіля Audi A8 врізалася у три припарковані автомобілі. 

"Жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці аварії працюють екіпажі патрульної поліції", — зазначили у пресслужбі патрульної поліції.

ДТП у Львові. Фото: t.me/tplviv
ДТП у Львові. Фото: t.me/tplviv

У крові жінки зафіксували 2,65 проміле алкоголю.

На водійку склали протокол за нетверезе водіння. Її дії класифікують за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше у Сквирі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 15-річного юнака та 7-річної дитини. Підліток на скутері наїхав на хлопчика, який катався на велосипеді. Обох дітей госпіталізували. 

Також раніше у Києві правоохоронці спіймали мотоцикліста, який не один раз проїжджав перехрестя на заборонений сигнал світлофора. Патрульні показали відео гонитви за порушником

До слова, раніше у ЗМІ з'явилося відео, як львівський бізнесмен Андрій Завадський, який причетний до незаконних забудов у Брюховичах (селище біля Львова), їздить на Lexus із подвійними номерами

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