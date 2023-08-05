Скандального львівського бізнесмена помітили на Lexus з подвійними номерами

Львівський бізнесмен Андрій Завадський. Фото: скриншот з відео Олега Радика

Львівський бізнесмен Андрій Завадський, який причетний до незаконних забудов у Брюховичах (селище біля Львова), їздить на своєму Lexus із подвійними номерами. Проте такі дії є незаконними.

Про це повідомив львівський активіст Олег Радик.

Читайте також:

Заміна номерів

Цей випадок стався ще 11 червня, але соцмережі почали ширити відповідне відео лише зараз.

На відеоролику можна побачити, як бізнесмен відчиняє двері Lexus LX 450D, після цього забирає з даху автівки блимавку та перемикає рамку номерних знаків.

"У результаті номерні знаки "2507 И7" на чорному тлі, які використовують військові, автоматично змінюються на цивільні із зовсім іншими цифрами "ВС 5575 АІ". Варто зауважити, що орієнтовна вартість вживаного Lexus LX 450D, на якому їздить бізнесмен, стартує від 65 тис. доларів", — пишуть у виданні ZAXID.NET.

Що кажуть фахівці

Як повідомили журналістам видання у сервісному центрі МВС Львівської області, такі дії заборонені законом. Там додали, що неможливо використовувати на одній машині військові та звичайні номери.

"Це неможливо, бо звичайні номери видають сервісні центри МВС, а військові — Міністерство оборони. Відповідно, якщо автомобіль передають військовим, то він знімається з реєстрації у сервісному центрі МВС та в подальшому приймається на відомчий облік — у такому разі автомобіль позбавляється державного номерного знаку", — зазначили у центрі.

Реакція поліції

Своєю чергою місцеві патрульні наголосили, що цей інцидент було зафіксовано ще 11 червня.

"Отримавши орієнтування, патрульні зупинили 45-річного водія, мешканця Львова, на вул. Стрийській. На нього винесли постанову за ч. 1 ст 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків) КУпАП", — пояснили у пресслужбі патрульної поліції.

Проте адвокатці правопорушника вдалося оскаржити цю постанову через суд.

Що відомо про Андрія Завадського

Він відомий тим, що незаконно будував споруди біля Брюховицького озера. За документами орендаторкою території озера є його дружина Альбіна Савчук.

За інформацією антикорупційного видання NGL.media, раніше Альбіна Савчук зробила подарунок для сина львівського воєнкома Андрія Дубового. Вона подарувала йому будинок у Брюховичах, який коштує понад 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, на Львівщині затримали поліцейського одного з райвідділів. Правоохоронець вимагав 1 тис. доларів від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження.