Скандального львовского бизнесмена заметили на Lexus с двойными номерами

Львовский бизнесмен Андрей Завадский. Фото: скриншот из видео Олега Радика

Львовский бизнесмен Андрей Завадский, причастный к незаконным застройкам в Брюховичах (поселок возле Львова), ездит на своем Lexus с двойными номерами. Однако такие действия незаконны.

Об этом сообщил львовский активист Олег Радик.

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Замена номеров

Этот случай произошел еще 11 июня, но соцсети начали распространять соответствующее видео только сейчас.

На видеоролике можно увидеть, как бизнесмен открывает дверь Lexus LX 450D, после этого забирает с крыши автомобиля мигалку и переключает рамку номерных знаков.

"В результате номерные знаки "2507 И7" на черном фоне, которые используют военные, автоматически меняются на гражданские с совсем другими цифрами "ВС 5575 АИ". Стоит заметить, что ориентировочная стоимость подержанного Lexus LX 450D, на котором ездит бизнесмен, стартует от 65 тыс. долларов", — пишут в издании ZAXID.NET.

Что говорят специалисты

Как сообщили журналистам в сервисном центре МВД Львовской области, такие действия запрещены законом. Там добавили, что нельзя использовать на одной машине военные и обычные номера.

"Это невозможно, потому что обычные номера выдают сервисные центры МВД, а военные — Министерство обороны. Соответственно, если автомобиль передают военным, то он снимается с регистрации в сервисном центре МВД и в дальнейшем принимается на ведомственный учет — в таком случае автомобиль лишается государственного номерного знака", — отметили в центре.

Реакция полиции

В свою очередь местные патрульные отметили, что этот инцидент был зафиксирован еще 11 июня.

"Получив ориентировку, патрульные остановили 45-летнего водителя, жителя Львова, на ул. Стрыйской. Относительно него вынесли постановление по ч. 1 ст. 121-3 (Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков) КУоАП", — объяснили в пресс-службе патрульной полиции.

Однако адвокату правонарушителя удалось обжаловать это постановление через суд.

Что известно об Андрее Завадском

Он известен тем, что незаконно строил постройки возле Брюховичского озера. По документам арендатором территории озера является его жена Альбина Савчук.

По информации антикоррупционного издания NGL.media, ранее Альбина Савчук сделала подарок для сына львовского военкома Андрея Дубового. Она подарила ему дом в Брюховичах, который стоит больше 100 тысяч долларов.

Напомним, во Львовской области задержали полицейского одного из райотделов. Правоохранитель требовал 1 тыс. долларов от местного жителя за закрытие уголовного производства.