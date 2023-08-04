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У Львівській області на хабарі 1 тис. дол. затримали поліцейського

4 серпня 2023 15:30
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львівській області на хабарі 1 тис. дол. затримали поліцейського
Працівники СБУ затримують поліцейського. Фото: Львівська обласна прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

На Львівщині затримали поліцейського одного з райвідділів. Правоохоронець вимагав 1 тис. доларів від місцевого мешканця за закриття кримінального провадження.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

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Деталі слідства

За даними слідства, поліцейський вимагав від місцевого мешканця хабара за закриття кримінального провадження та сприяння в незаконному знятті арешту з автомобіля.

"Арешт на автомобіль, який належав чоловікові, суд наклав у межах іншого кримінального провадження. За 1 000 доларів США підозрюваний обіцяв "вирішити питання" із закриттям кримінального провадження", — йдеться у повідомленні.

Вилучені гроші правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура
Вилучені правоохоронцями гроші. Фото: Львівська обласна прокуратура

Поліцейського затримали одразу після отримання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині працівники Жовківської окружної прокуратури затримали 21-річного мешканця Івано-Франківська. Чоловік за 5 500 євро переправляв військовозобов’язанах за кордон.

Також, ми писали, що у  Львові суд виніс вирок 41-річній жінці за привласнення 600 тис. грн з кредитної спілки. Жінці призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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