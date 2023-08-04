Во Львовской области на взятке 1 тыс. дол. задержали полицейского

Сотрудники СБУ задерживают полицейского. Фото: Львовская областная прокуратура

Во Львовской области задержали полицейского одного из райотделов. Правоохранитель потребовал 1 тыс. долларов от местного жителя за закрытие уголовного дела.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

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Детали следствия

По данным следствия, полицейский требовал от местного жителя взятку за закрытие уголовного дела и содействие в незаконном снятии ареста с автомобиля.

"Арест на автомобиль, принадлежавший мужчине, суд наложил в рамках другого уголовного дела. За 1 000 долларов США подозреваемый обещал "решить вопрос" с закрытием уголовного дела", — говорится в сообщении.

Деньги, изъятые правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

Полицейский был задержан сразу после получения неправомерной выгоды. Ему сообщили о подозрении за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и отстранении его от должности.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области работники Жовковской окружной прокуратуры задержали 21-летнего жителя Ивано-Франковска. Человек за 5 500 евро переправлял военнообязанных за границу.

Также мы писали, что во Львове суд вынес приговор 41-летней женщине за присвоение 600 тыс. грн из кредитного союза. Женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.