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Во Львове пьяный водитель легковушки влетел в трамвай: детали ДТП

20 августа 2023 18:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Во Львове пьяный водитель легковушки влетел в трамвай: детали ДТП
ДТП во Львове. Фото: Патрульная полиция Львовской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 20 августа, во Львове произошло ДТП между легковым автомобилем и трамваем на улице Городоцкая. Водитель машины Chery Jaggi, будучи в состоянии алкогольного опьянения (2,24 промилле), не учел дистанцию и столкнулся с трамваем сзади. 

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

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Сообщается, что львовская патрульная служба сообщила о нарушении мужчиной 51 года норм ПДД и управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Ему были предъявлены обвинения по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушения, в том числе за отсутствие документов. Его машина была отправлена на стоянку.

Еще одно ДТП во Львове

В другом инциденте на улице Лысенко 32-летний водитель на Infinity FX35, который также был под воздействием алкоголя (2,92 промилле), столкнулся с машиной Škoda Superb. У него ранее было лишение прав за схожее нарушение. В связи с этим произошедшим, на него были составлены протоколы согласно КУоАП за управление авто в нетрезвом виде и другие нарушения ПДД.

ДТП
ДТП во Львове. Фото: полиция Львовской области
скриншот
Сообщение полиции. Фото: скриншот

Напомним, что 20 августа, около 04:00 произошло дорожно-транспортное происшествие возле села Хажин Бердичевского района Житомирской области. В результате аварии пострадали семь человек.

Также мы сообщали, что 17 августа в Кривом Роге произошло ДТП. На улице Кропивницкого не разминулись два автомобиля.

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