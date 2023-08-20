Во Львове пьяный водитель легковушки влетел в трамвай: детали ДТП

ДТП во Львове. Фото: Патрульная полиция Львовской области

В субботу, 20 августа, во Львове произошло ДТП между легковым автомобилем и трамваем на улице Городоцкая. Водитель машины Chery Jaggi, будучи в состоянии алкогольного опьянения (2,24 промилле), не учел дистанцию и столкнулся с трамваем сзади.

Об этом сообщает Патрульная полиция Львовской области.

Читайте также:

Что известно про ДТП во Львове

Сообщается, что львовская патрульная служба сообщила о нарушении мужчиной 51 года норм ПДД и управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Ему были предъявлены обвинения по нескольким статьям Кодекса Украины об административных правонарушения, в том числе за отсутствие документов. Его машина была отправлена на стоянку.

Еще одно ДТП во Львове

В другом инциденте на улице Лысенко 32-летний водитель на Infinity FX35, который также был под воздействием алкоголя (2,92 промилле), столкнулся с машиной Škoda Superb. У него ранее было лишение прав за схожее нарушение. В связи с этим произошедшим, на него были составлены протоколы согласно КУоАП за управление авто в нетрезвом виде и другие нарушения ПДД.

ДТП во Львове. Фото: полиция Львовской области

Сообщение полиции. Фото: скриншот

Напомним, что 20 августа, около 04:00 произошло дорожно-транспортное происшествие возле села Хажин Бердичевского района Житомирской области. В результате аварии пострадали семь человек.

Также мы сообщали, что 17 августа в Кривом Роге произошло ДТП. На улице Кропивницкого не разминулись два автомобиля.