Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові п'яний водій легковика влетів у трамвай: деталі ДТП arrow

У Львові п'яний водій легковика влетів у трамвай: деталі ДТП

20 серпня 2023 18:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Львові п'яний водій легковика влетів у трамвай: деталі ДТП
ДТП у Львові. Фото: Патрульна поліція Львівської області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 20 серпня, у Львові сталася ДТП між легковим автомобілем та трамваєм на вулиці Городоцька. Водій машини Chery Jaggi, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння (2,24 проміле), не врахував дистанцію і зіткнувся з трамваєм ззаду.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

Читайте також:

Що відомо про ДТП у Львові

Повідомляється, що львівська патрульна служба повідомила про порушення чоловіком 51 року норм ПДР та керування автомобілем у нетверезому стані. Йому було пред'явлено звинувачення щодо кількох статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, у тому числі за відсутність документів. Його машину було відправлено на стоянку.

Ще одна ДТП у Львові

В іншому інциденті на вулиці Лисенка 32-річний водій на Infinity FX35, який також перебував під впливом алкоголю (2,92 проміле), зіткнувся з машиною Škoda Superb. Його раніше вже позбавляли прав за подібне порушення. У зв'язку з цим, на нього було складено протоколи згідно з КУпАП за керування авто у нетверезому стані та інші порушення правил дорожнього руху.

ДТП
ДТП у Львові. Фото: поліція Львівської області
скріншот
Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 20 серпня близько 04:00 сталася дорожньо-транспортна пригода біля села Хажин Бердичівського району Житомирської області. Внаслідок аварії постраждали семеро людей.

Також ми повідомляли, що 17 серпня у Кривому Розі сталася ДТП. На вулиці Кропивницького не розминулися два автомобілі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз