У Львові п'яний водій легковика влетів у трамвай: деталі ДТП

ДТП у Львові. Фото: Патрульна поліція Львівської області

У суботу, 20 серпня, у Львові сталася ДТП між легковим автомобілем та трамваєм на вулиці Городоцька. Водій машини Chery Jaggi, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння (2,24 проміле), не врахував дистанцію і зіткнувся з трамваєм ззаду.

Про це повідомляє Патрульна поліція Львівської області.

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Повідомляється, що львівська патрульна служба повідомила про порушення чоловіком 51 року норм ПДР та керування автомобілем у нетверезому стані. Йому було пред'явлено звинувачення щодо кількох статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, у тому числі за відсутність документів. Його машину було відправлено на стоянку.

Ще одна ДТП у Львові

В іншому інциденті на вулиці Лисенка 32-річний водій на Infinity FX35, який також перебував під впливом алкоголю (2,92 проміле), зіткнувся з машиною Škoda Superb. Його раніше вже позбавляли прав за подібне порушення. У зв'язку з цим, на нього було складено протоколи згідно з КУпАП за керування авто у нетверезому стані та інші порушення правил дорожнього руху.

ДТП у Львові. Фото: поліція Львівської області

Повідомлення поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 20 серпня близько 04:00 сталася дорожньо-транспортна пригода біля села Хажин Бердичівського району Житомирської області. Внаслідок аварії постраждали семеро людей.

Також ми повідомляли, що 17 серпня у Кривому Розі сталася ДТП. На вулиці Кропивницького не розминулися два автомобілі.