День Государственного Флага во Львове — в городе подняли сине-желтый флаг

Во Львове подняли флаг на самый высокий флагшток — фоторепортаж
В День Государственного Флага во Львове состоялись торжества. В частности, в городе подняли сине-желтый флаг на самый высокий флагшток области.
День Государственного Флага во Львове
Известно, что флагшток расположен на территории Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Его высота — 50,5 метра, а вес — около девяти тонн.
Известно, что флаг поднял ветеран Александр Куцан, который воевал на Донбассе и эвакуировал раненых под Бахмутом. Во время минометного обстрела он потерял обе ноги.
Сейчас защитник проходит реабилитацию и готовится стать на протезы.
"Вот я вспоминаю постоянно за всех, кто меня окружал, с кем мы боролись за нашу независимость и именно за этот флаг. Это символ прежде всего нашей свободы, государства и вообще существования нашей страны", — рассказал Александр.
По его словам, флаг всегда с воинами, даже под обстрелами.
Во Львове также состоялось погашение марки "Под сине-желтым флагом свободы".
Акт совершили ветераны войны и представители почтовой службы.
Ранее с праздником украинцев поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что это символ свободы.
