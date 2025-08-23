День Государственного Флага во Львове — в городе подняли сине-желтый флаг

Торжества ко Дню Государственного Флага во Львове. Фото: Новини.LIVE

В День Государственного Флага во Львове состоялись торжества. В частности, в городе подняли сине-желтый флаг на самый высокий флагшток области.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE в субботу, 23 августа.

День Государственного Флага во Львове

Известно, что флагшток расположен на территории Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Его высота — 50,5 метра, а вес — около девяти тонн.

День Государственного Флага во Львове. Фото: Новини.LIVE

Торжества во Львове ко Дню Флага. Фото: Новини.LIVE

Известно, что флаг поднял ветеран Александр Куцан, который воевал на Донбассе и эвакуировал раненых под Бахмутом. Во время минометного обстрела он потерял обе ноги.

Сейчас защитник проходит реабилитацию и готовится стать на протезы.

Александр Куцан. Фото: Новини.LIVE

"Вот я вспоминаю постоянно за всех, кто меня окружал, с кем мы боролись за нашу независимость и именно за этот флаг. Это символ прежде всего нашей свободы, государства и вообще существования нашей страны", — рассказал Александр.

По его словам, флаг всегда с воинами, даже под обстрелами.

Поднятие флага во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове подняли флаг на самый высокий флагшток области. Фото: Новини.LIVE

Во Львове также состоялось погашение марки "Под сине-желтым флагом свободы".

Александр Куцан. Фото: Новини.LIVE

Акт совершили ветераны войны и представители почтовой службы.

Погашение марки во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, знают ли они когда в Украине отмечают День Флага и что означают цвета национального флага.

Ранее с праздником украинцев поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что это символ свободы.