Главная Львов Во Львове подняли флаг на самый высокий флагшток — фоторепортаж

Во Львове подняли флаг на самый высокий флагшток — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 14:37
День Государственного Флага во Львове — в городе подняли сине-желтый флаг
Торжества ко Дню Государственного Флага во Львове. Фото: Новини.LIVE

В День Государственного Флага во Львове состоялись торжества. В частности, в городе подняли сине-желтый флаг на самый высокий флагшток области.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE в субботу, 23 августа.

Читайте также:

День Государственного Флага во Львове

Известно, что флагшток расположен на территории Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Его высота — 50,5 метра, а вес — около девяти тонн.

День Державного Прапора у Львові
День Государственного Флага во Львове. Фото: Новини.LIVE
День Державного Прапора у Львові 23 серпня
Торжества во Львове ко Дню Флага. Фото: Новини.LIVE

Известно, что флаг поднял ветеран Александр Куцан, который воевал на Донбассе и эвакуировал раненых под Бахмутом. Во время минометного обстрела он потерял обе ноги.

Сейчас защитник проходит реабилитацию и готовится стать на протезы.

Ветеран війни Олександр Куцан
Александр Куцан. Фото: Новини.LIVE

"Вот я вспоминаю постоянно за всех, кто меня окружал, с кем мы боролись за нашу независимость и именно за этот флаг. Это символ прежде всего нашей свободы, государства и вообще существования нашей страны", — рассказал Александр.

По его словам, флаг всегда с воинами, даже под обстрелами.

Урочистості до Дня Прапора у Львові
Поднятие флага во Львове. Фото: Новини.LIVE
Підняття прапора у Львові
Во Львове подняли флаг на самый высокий флагшток области. Фото: Новини.LIVE

Во Львове также состоялось погашение марки "Под сине-желтым флагом свободы".

У Львові погасили марку
Александр Куцан. Фото: Новини.LIVE

Акт совершили ветераны войны и представители почтовой службы.

Погашення марки у Львові
Погашение марки во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, знают ли они когда в Украине отмечают День Флага и что означают цвета национального флага.

Ранее с праздником украинцев поздравил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что это символ свободы.

Львов Украина флаг флаг Украины День государственного флага Украины День флага Украины
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
