День Державного Прапора у Львові — у місті підняли синьо-жовтий стяг

Урочистості до Дня Державного Прапора у Львові. Фото: Новини.LIVE

У День Державного Прапора у Львові відбулися урочистості. Зокрема, у місті підняли синьо-жовтий прапор на найвищий флагшток області.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у суботу, 23 серпня.

Реклама

Читайте також:

День Державного Прапора у Львові

Відомо, що флагшток розташований на території Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Його висота — 50,5 метра, а вага — близько девʼяти тонн.

День Державного Прапора у Львові. Фото: Новини.LIVE

Урочистості у Львові до Дня Прапора. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що прапор підняв ветеран Олександр Куцан, який воював на Донбасі та евакуйовував поранених під Бахмутом. Під час мінометного обстрілу він втратив обидві ноги.

Наразі захисник проходить реабілітацію та готується стати на протези.

Олександр Куцан. Фото: Новини.LIVE

"От я згадую постійно за всіх, хто мене оточував, з ким ми боролися за нашу незалежність і саме за цей прапор. Це символ насамперед нашої свободи, держави і взагалі існування нашої країни", — розповів Олександр.

За його словами, прапор завжди з воїнами, навіть під обстрілами.

Підняття прапора у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові підняли прапор на найвищий флагшток області. Фото: Новини.LIVE

У Львові також відбулося погашення марки "Під синьо-жовтим прапором свободи".

Олександр Куцан. Фото: Новини.LIVE

Акт здійснили ветерани війни та представники поштової служби.

Погашення марки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи знають вони, коли в Україні відзначають День Прапора та що означають кольори національного стяга.

Раніше зі святом українців привітав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він наголосив, що це символ волі.