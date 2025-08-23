День Державного Прапора у Львові — у місті підняли синьо-жовтий стяг

У Львові підняли прапор на найвищий флагшток — фоторепортаж
У День Державного Прапора у Львові відбулися урочистості. Зокрема, у місті підняли синьо-жовтий прапор на найвищий флагшток області.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE у суботу, 23 серпня.
День Державного Прапора у Львові
Відомо, що флагшток розташований на території Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Його висота — 50,5 метра, а вага — близько девʼяти тонн.
Відомо, що прапор підняв ветеран Олександр Куцан, який воював на Донбасі та евакуйовував поранених під Бахмутом. Під час мінометного обстрілу він втратив обидві ноги.
Наразі захисник проходить реабілітацію та готується стати на протези.
"От я згадую постійно за всіх, хто мене оточував, з ким ми боролися за нашу незалежність і саме за цей прапор. Це символ насамперед нашої свободи, держави і взагалі існування нашої країни", — розповів Олександр.
За його словами, прапор завжди з воїнами, навіть під обстрілами.
У Львові також відбулося погашення марки "Під синьо-жовтим прапором свободи".
Акт здійснили ветерани війни та представники поштової служби.
