Во Львове подписали меморандум о сотрудничестве с правительством Тайваня
Во Львове в понедельник, 29 апреля, прошло подписание меморандума о сотрудничестве с правительством Тайваня. Документ предполагает инвестирование около двух миллионов долларов в проект лечения ожоговых травм в Украине.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Меморандум с правительством Тайваня
Львовское первое медицинское объединение вместе с Благотворительным Фондом "Христианская медицинская ассоциация" заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает реализацию международного проекта Medical aid for burns, целью которого является системное повышение уровня медицинской помощи для лиц с ожоговыми травмами на территории Украины.
Проект уже включает ожоговые центры во Львове, Киеве и Виннице. Во Львове к нему присоединились два учреждения — Больница Святого Николая и Больница Святого Луки.
Пациенты с ожоговыми травмами получат высококачественную искусственную кожу, закупленную на 870 тысяч долларов. Также планируется приобретение важного медицинского оборудования и материалов, необходимых для лечения.
Тайваньское правительство взяло на себя все расходы, связанные с этим проектом, общий бюджет которого превышает 1,9 миллиона долларов США.
Напомним, во Львове разрабатывается расширение программы поддержки военнослужащих. Военные смогут бесплатно посещать сеансы массажа.
Также в Киеве военные могут получить услуги по реабилитации в 51 медицинском заведении. В каждой из них созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды.
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