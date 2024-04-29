Во Львове подписали меморандум о сотрудничестве с правительством Тайваня

Подписание меморандума. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в понедельник, 29 апреля, прошло подписание меморандума о сотрудничестве с правительством Тайваня. Документ предполагает инвестирование около двух миллионов долларов в проект лечения ожоговых травм в Украине.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Меморандум с правительством Тайваня

Львовское первое медицинское объединение вместе с Благотворительным Фондом "Христианская медицинская ассоциация" заключили соглашение о сотрудничестве. Оно предполагает реализацию международного проекта Medical aid for burns, целью которого является системное повышение уровня медицинской помощи для лиц с ожоговыми травмами на территории Украины.

Подписание меморандума. Фото: Новини.LIVE

Проект уже включает ожоговые центры во Львове, Киеве и Виннице. Во Львове к нему присоединились два учреждения — Больница Святого Николая и Больница Святого Луки.

Пациенты с ожоговыми травмами получат высококачественную искусственную кожу, закупленную на 870 тысяч долларов. Также планируется приобретение важного медицинского оборудования и материалов, необходимых для лечения.

Тайваньское правительство взяло на себя все расходы, связанные с этим проектом, общий бюджет которого превышает 1,9 миллиона долларов США.

Напомним, во Львове разрабатывается расширение программы поддержки военнослужащих. Военные смогут бесплатно посещать сеансы массажа.

Также в Киеве военные могут получить услуги по реабилитации в 51 медицинском заведении. В каждой из них созданы мультидисциплинарные реабилитационные команды.