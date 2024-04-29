У Львові підписали меморандум про співпрацю з урядом Тайваню

Підписання меморандуму. Фото: Новини.LIVE

У Львові у понеділок, 29 квітня, відбулося підписання меморандуму про співпрацю з урядом Тайваню. Документ передбачає інвестування близько двох мільйонів доларів у проєкт лікування опікових травм в Україні.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Меморандум з урядом Тайваню

Львівське перше медичне об’єднання разом з Благодійним Фондом "Християнська медична асоціація" уклали угоду про співпрацю. Воно передбачає реалізацію міжнародного проєкту Medical aid for burns, метою якого є системне підвищення рівня медичної допомоги для осіб з опіковими травмами на території України.

Підписання меморандуму. Фото: Новини.LIVE

Проєкт вже включає опікові центри у Львові, Києві та Вінниці. У Львові до нього приєдналися дві установи — Лікарня Святого Миколая та Лікарня Святого Луки.

Пацієнти з опіковими травмами отримають високоякісну штучну шкіру, яка була закуплена на 870 тисяч доларів. Також планується придбання важливого медичного устаткування та матеріалів, необхідних для лікування.

Тайванський уряд взяв на себе всі витрати, пов’язані з цим проєктом, загальний бюджет якого перевищує 1,9 мільйона доларів США.

Нагадаємо, у Львові розробляють розширення програми підтримки військовослужбовців. Військові зможуть безкоштовно відвідувати сеанси масажу.

Також у Києві військові можуть отримати послуги з реабілітації у 51 медичному закладі. У кожному із них створені мультидисциплінарні реабілітаційні команди.