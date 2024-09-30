Суд во Львове обязал мужчину демонтировать СТО

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львове предприниматель Ростислав Баранецкий вместо временного сооружения СТО построил не малое здание и зарегистрировал за ним право собственности. Однако теперь он обязан демонтировать самовольную станцию технического обслуживания и освободить коммунальный участок возле авторынка.



Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

Детали дела

Речь идет о земельном участке площадью 0,49 га по ул. Зеленой, 253 во Львове, которую в 2018 году Львовский городской совет передал в аренду предпринимателю Ростиславу Баранецкому для обслуживания СТО.

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Однако прокуратура считает, что участок должен был быть выставлен на аукцион. Более того, указанная территория расположена в пределах красных линий.

Также предприниматель нарушил условия договора, поскольку вместо временного сооружения СТО построил здание площадью 326,3 квадратных метров и зарегистрировал на него право собственности.

Решение суда

В августе 2023 года Хозяйственный суд аннулировал решение Львовского городского совета по аренде земли, переданной Ростиславу Баранецкому, и признал недействительной приватизацию здания СТО. Кроме того, суд постановил, что предприниматель должен демонтировать станцию технического обслуживания и освободить коммунальный участок.

В ответ Ростислав Баранецкий подал апелляцию на это решение, аргументируя, что временное сооружение СТО является недвижимостью, следовательно, для аренды земли под ней не нужно было проводить аукцион. Однако Западный апелляционный хозяйственный суд отклонил иск и подтвердил решение Хозяйственного суда, которое обязывает предпринимателя демонтировать станцию техобслуживания. Это решение уже вступило в законную силу, хотя его все еще можно обжаловать.

Напомним, что 26 сентября Государственное бюро расследований сообщило, что обнаружило новое скрытое от фискальных органов имущество родственников обвиняемых в госизмене экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В частности, суд арестовал и передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов новую партию имущества предприятия "Бетонстрой".

Также мы писали, что во Львовской области мужчина распространял пропагандистские сообщения в российской сети "Одноклассники". Суд назначил ему пять лет лишения свободы с возможностью условного увольнения после двух лет, если он не совершит новых правонарушений.