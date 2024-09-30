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У Львові підприємець незаконно приватизував СТО — що вирішив суд

30 вересня 2024 01:32
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Суд у Львові зобов'язав чоловіка демонтувати СТО
Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У Львові підприємець Ростислав Баранецький замість тимчасової споруди СТО збудував не малу будівлю і зареєстрував за нею право власності. Проте тепер він зобов'язаний демонтувати самовільну станції технічного обслуговування та звільнити комунальну ділянку біля авторинку.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

Деталі справи

Мова йде про земельну ділянку площею 0,49 га на вул. Зеленій, 253 у Львові, яку у 2018 році Львівська міська рада передала в оренду підприємцю Ростиславу Баранецькому для обслуговування СТО.

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Однак прокуратура вважає, що ділянка мала бути виставлена на аукціон. Більш того, зазначена територія розташована в межах червоних ліній.

Також підприємець порушив умови договору, оскільки замість тимчасової споруди СТО побудував будівлю площею 326,3 метрів квадратних та зареєстрував на неї право власності.

Рішення суду

У серпні 2023 року Господарський суд анулював рішення Львівської міської ради щодо оренди землі, переданої Ростиславу Баранецькому, та визнав недійсною приватизацію будівлі СТО. Окрім того, суд постановив, що підприємець має демонтувати станцію технічного обслуговування і звільнити комунальну ділянку.

У відповідь Ростислав Баранецький подав апеляцію на це рішення, аргументуючи, що тимчасова споруда СТО є нерухомістю, а отже, для оренди землі під нею не потрібно було проводити аукціон. Однак Західний апеляційний господарський суд відхилив його позов і підтвердив рішення Господарського суду, яке зобов’язує підприємця демонтувати станцію техобслуговування. Це рішення вже набрало законної сили, хоча його все ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що 26 вересня Державне бюро розслідувань повідомило, що виявило нове приховане від фіскальних органів майно родичів обвинувачуваних у держзраді екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Зокрема, суд арештував та передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів нову партію майна підприємства "Бетонбуд".

Також ми писали, що на Львівщині чоловік поширював пропагандистські дописи у російській мережі "Однокласники". Суд призначив йому п'ять років позбавлення волі з можливістю умовного звільнення після двох років, якщо він не вчинить нових правопорушень.

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