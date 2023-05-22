Во Львове погасили марку, созданную с помощью искусственного интеллекта

Погашение марки с представителями Львовской ОВА. Фото: Львовская ОВА

Во Львовской ОВА погасили почтовую марку , посвященную народному художнику Украины Ивану Марчуку. Для начала тираж составит 1000 экземпляров.

Об этом информируют в пресс-службе Львовской областной военной администрации .

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История марки

Как рассказал автор идеи, международный общественный деятель Юрий Котик, марку создал художник Владимир Козюк с использованием искусственного интеллекта – это первая марка в Украине, которую создали с применением ИИ.

Марка посвящена народному художнику Украины Ивану Марчуку. Фото: Львовская ОВА

"Марка представляет наших украинцев, а именно гения современности, гения искусства Ивана Марчука. Для начала тираж будет составлять 1000 экземпляров – как подарок для наших иностранных партнеров, которые прославляют Украину и помогают ВСУ, беженцам, волонтерским и другим благотворительным организациям, которые находятся за пределами Украины" , - отметил Юрий Котик.

Заместитель председателя Львовской ОГА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO) Александр Кулепин подчеркнул, что украинский художник Иван Марчук входит в рейтинг британской газеты The Daily Telegraph "Сто гениев современности".

"Очень приятно, что мы продолжаем традицию отмечать особыми уникальными марками гениев Украины. Мы продолжаем популяризировать талантливых украинцев таким образом. Спасибо Юрию Котику за инициативу в продолжении этого тренда", - добавил Александр Кулепин.

Директор Львовской дирекции АО "Укрпочта" Евгений Кравчук отметил, что уникальная почтовая марка с изображением украинского гения — это способ рассказать миру о культурных, общественных и других известных деятелях Украины.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской ОВА состоялось торжественное спецгашение почтовой марки , посвященной выдающейся фигуре в истории нашего государства, последнему Гетману Украины Павлу Скоропадскому. Марку погасили в 150-летие со дня его рождения.